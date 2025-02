Se ti arriva questa email da Telepass eliminala subito

Negli ultimi giorni sono state rilevate email particolarmente pericolose che sembrano essere state inviate da Telepass. Al contrario, il mittente non è la famosa azienda per la gestione smart del pedaggio autostradale, ma pericolosi cybercriminali che hanno l’obiettivo di rubare i tuoi dati personali e i tuoi dettagli di pagamento.

L’esca di questa email truffaldina è la possibilità di vincere un premio particolarmente utile per gli automobilisti: “Siamo lieti di darti il benvenuto nel nostro team! Per celebrare la tua adesione, abbiamo preparato un fantastico regalo per te: il nostro esclusivo Kit Emergenza Auto. Un gesto di apprezzamento per il tuo impegno e la tua dedizione”.

Il messaggio invita poi a cliccare sul pulsante “Ricevi il tuo Kit” e a seguire le istruzioni indicate nella pagina che si aprirà dopo aver cliccato sul link. Peccato però che il sito web è un classico schema di phishing dove i dati inseriti vengono subito registrati dai criminali, con una particolarità: per ricevere il presunto regalo di Telepass è necessario contribuire alle spese di spedizione con il pagamento di circa 2€.

Tecnica della truffa che sfrutta Telepass e consigli per scamparla

La tecnica della truffa che sfrutta Telepass per il furto di identità e denaro è simile a tutti gli attacchi di phishing.

Inizialmente l’utente viene coinvolto personalmente pensando di essere uno dei fortunati vincitori di un falso premio. Una volta partecipato al questionario di poche domande, viene inscenata un’estrazione per fargli credere di aver vinto, ma tutti vincono sempre.

La richiesta di partecipare alle spese di spedizione garantisce ai criminali l’accesso dei dettagli di pagamento della vittima per rubare così denaro in maniera indisturbata tramite addebiti di piccole cifre, in modo che non si accorga di nulla.

Per evitare di cadere in questa trappola è importante non credere che una mail sia ufficiale solo perché presenta il logo e la grafica tipici di Telepass. Il metodo più efficace per verificare la bontà di una mail è controllare l’indirizzo email esteso del mittente. Inoltre, è sempre bene non cliccare mai su link contenuti in queste email.