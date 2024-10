Se sei registrato su questo sito devi cambiare subito password

Succede sempre più spesso che una fuga di dati metta in pericolo l’identità digitale di molti utenti. In queste ore si parla di almeno 31 milioni di utenti in pericolo a causa di una violazione di un sito web. Se anche tu sei iscritto devi assolutamente cambiare password il prima possibile. Di quale sito stiamo parlando?

Ricordate quando vi parlammo della nuova funzionalità in arrivo sul motore di ricerca Google che migliorerà i risultati? Ecco, si tratta di Wayback Machine, di Internet Archive. Grazie a questo sito è possibile visualizzare pagine web facendo un salto nel loro passato accedendo al loro vecchio design o a contenuti o siti web che ora non ci sono più.

La notizia, tutt’altro che piacevole, è che WayBak Machine è stato violato e quindi tutti i dati personali dei 31 milioni di utenti iscritti ora sono in pericolo. Chi ha hackerato il sito in questione ha rubato tutto il database di autenticazione utente. Ecco perché è necessario che ogni utente cambi password velocemente.

Dati di autenticazione a rischio: cambia subito password al tuo account Wayback Machine

L’hacker che ha violato i dati del sito Wayback Machine, di Internet Archive, mettendo in pericolo oltre 31 milioni di utenti, che dovranno cambiare subito password, ha anche pubblicato un avviso JavaScript sul sito archive.org che dichiarava la violazione.

Sull’avviso c’era scritto: “Hai mai avuto la sensazione che l’Internet Archive funzionasse su chiavette e fosse costantemente sul punto di subire una catastrofica violazione della sicurezza? È appena successo. Vedi 31 milioni di voi su HIBP!“.

HIBP, l’acronimo di “Have I Been Pwned”, è un sito internet che esamina le violazioni di dati per capire se il tuo indirizzo e la tua password sono stati violati. Il creatore di questo servizio, Tony Hunt, ha fatto sapere della violazione di Wayback Machine a Bleeping Computer, nota azienda di cybersicurezza.

Cosa fare se sei registrato su Wayback Machine

Anche se sembrano essere passati già alcuni giorni dalla violazione del sito Wayback Machine, si parla del 28 settembre 2024, il consiglio è quello di cambiare subito la password del tuo account se sei tra i 31 milioni di utenti registrati.

Procedi subito attraverso il sito ufficiale del tuo dominio di posta elettronica. E se hai utilizzato quella password per più siti con lo stesso nome utente o email devi cambiarla in tutti.