Google migliora i risultati di ricerca con una nuova funzionalità

Google ha deciso di migliorare i risultati di ricerca integrando una funzionalità molto attesa dagli utenti più esigenti. Questa nuova funzionalità ora è disponibile grazie alla collaborazione che il colosso di Mountain View ha stretto con Internet Archive. Di cosa si tratta? Lo ha spiegato proprio quest’ultima nel suo annuncio:

Con un significativo passo avanti per la conservazione digitale, la Ricerca Google sta ora rendendo più facile che mai l’accesso al passato. A partire da oggi, gli utenti di tutto il mondo possono visualizzare le versioni archiviate delle pagine web direttamente tramite la Ricerca Google, con un semplice collegamento alla Wayback Machine di Internet Archive.

In altre parole, d’ora in poi i risultati di una ricerca effettuata sul motore di ricerca di Big G permetterà di visionare molto più contesto storico per un singolo link. In pratica, sarà possibile vedere le versioni archiviate di quella pagina web e quindi delle modifiche avvenute nel tempo. Un salto nel passato per rendere ancora più completa ed efficiente la mole di risultati.

Come funziona la nuova ricerca di Google

Se ti stai chiedendo come poter accedere a questa nuova funzionalità non ti preoccupare. Ora te lo spieghiamo noi. Si tratta di brevi e semplici passaggi che ti permettono poi di accedere a quelli che sono i risultati integrativi frutto della collaborazione tra Google e Internet Archive:

effettua una ricerca su Google come la faresti solitamente; accanto ai risultati di ricerca (scegli quello che preferisci) clicca sui tre puntini; all’interno del pannello “Informazioni su questo risultato” cerca e seleziona “Ulteriori informazioni su questa pagina“; clicca sul collegamento diretto alla pagina della Wayback Machine per visualizzare le versioni precedenti di quella pagina web.

Marc Graham, direttore di Wayback Machine, è orgoglioso di questa collaborazione con Google:

Il web sta invecchiando e, con esso, innumerevoli URL portano a fantasmi digitali. Le aziende chiudono, i governi cambiano, i disastri colpiscono e i sistemi di gestione dei contenuti si evolvono, cancellando fette di storia online. A volte, sono gli stessi creatori a premere Elimina o a piegarsi alle pressioni politiche. Entra in Internet Archive: da oltre 25 anni conserva istantanee del web pubblico. Questa capsula del tempo digitale trasforma la nostra navigazione “solo ora” in un viaggio attraverso la storia di Internet. E ora, è a portata di clic nei risultati di ricerca di Google, aprendo un portale per un web più completo e ricco, che ricorda ciò che gli altri hanno dimenticato.

Nel frattempo sta per arrivare su Google Home la modalità vacanza.