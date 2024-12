Se hai uno di questi iPhone addio backup iCloud

Apple ha annunciato una restrizione importante che segnerà una svolta significativa nella gestione dei backup di iCloud. In pratica, molti dispositivi iPhone e iPad non possono più accedere a questo servizio. Se hai uno di questi modelli già da giovedì 19 dicembre non hai la possibilità di effettuare il backup.

Nello specifico, l’azienda di Cupertino ha deciso di interrompere il supporto per il backup sui modelli che eseguono iOS 8 o versioni precedenti. Una notizia che farà storcere il naso a tutti coloro che hanno ancora un device datato, ma con il quale si trovano molto bene non vedendo la necessità di cambiarlo con uno più recente.

Cosa cambia per diversi iPhone e iPad datati

Questa modifica comporta il ban di diversi iPhone e iPad al servizio di backup iCloud. Nel dettaglio:

i dispositivi con iOS 8 o versioni precedenti non possono più creare nuovi backup su iCloud;

non possono più creare nuovi backup su iCloud; Apple eliminerà tutti i backup esistenti di questi dispositivi dai suoi server;

di questi dispositivi dai suoi server; i dati e le app memorizzate localmente sui dispositivi non saranno influenzati da questa modifica.

Apple ha fatto sapere che questa decisione è stata presa con l’obiettivo di “allinearsi più strettamente ai requisiti software minimi pubblicati”. Con iOS 9, Casa Cupertino ha adottato CloudKit per i backup iCloud, un framework decisamente più moderno e sicuro rispetto al sistema precedente.

Cosa possono fare gli utenti

Gli utenti degli iPhone e degli iPad interessati al blocco del servizio di backup iCloud hanno diverse opzioni:

se possibile aggiornare il dispositivo a iOS 9 o versioni successive , laddove supportato;

, laddove supportato; mantenere il dispositivo eseguendo backup manuali su Mac o PC Windows utilizzando iTunes o Finder;

su Mac o PC Windows utilizzando iTunes o Finder; considerare l’acquisto di un dispositivo più recente sfruttando le attuali offerte per iPhone 16, il modello più recente che supporterà anche Apple Intelligence.

Questa decisione segna un punto di svolta nell’ecosistema iOS. Apple continua a innovare e migliorare i suoi servizi cloud. Intanto, gli utenti con iPhone o iPad più datati dovranno adattarsi a nuove soluzioni per garantire la sicurezza dei propri dati.