Apple Intelligence a pagamento? Risponde Tim Cook

L’arrivo di iOS 18.2 e le previsioni che l’intelligenza integrata sarà a disposizione di tutti gli utenti, e non solo di pochi al momento, ha fatto sorgere una domanda. Infatti, sono in molti a chiedersi se Apple Intelligence sarà un servizio a pagamento o se rimarrà completamente gratuito per gli utenti di iPhone, iPad e Mac.

La risposta è arrivata direttamente da Tim Cook, CEO di Apple, che ha fugato ogni dubbio. Alla domanda: “Alcune aziende fanno pagare per i servizi potenziati dall’intelligenza artificiale. Ci hai pensato?”, del giornalista Steven Levy di WIRED, Cook è stato molto chiaro e preciso.

Il CEO di Casa Cupertino ha risposto: “Non abbiamo mai parlato di far pagare per questo. Lo vediamo come un po’ come il multitouch, che ha permesso la rivoluzione degli smartphone e dei tablet moderni”. In altre parole ha dichiarato che l’azienda non ha mai preso in considerazione l’idea di far pagare per i servizi offerti da Apple Intelligence sui nuovi dispositivi.

Apple Intelligence rivela la strategia dell’azienda

Con questa risposta, Tim Cook ha rivelato la strategia dell’azienda introducendo Apple Intelligence sui suoi dispositivi:

innovazione fondamentale : l’AI è vista come una tecnologia di base, essenziale per il futuro dei dispositivi Apple;

: l’AI è vista come una tecnologia di base, essenziale per il futuro dei dispositivi Apple; vantaggio competitivo : offrire l’AI gratuitamente potrebbe differenziare Apple dai concorrenti che optano per servizi a pagamento;

: offrire l’AI gratuitamente potrebbe differenziare Apple dai concorrenti che optano per servizi a pagamento; nuovi dispositivi: le implicazioni necessarie per garantire il funzionamento dell’AI sui device includono la necessità di acquistare un nuovo dispositivo Apple per accedere al servizio.

Quindi, la decisione di non monetizzare direttamente da Apple Intelligence si basa su un solido fondamento economico:

hardware come core business : il grosso dei ricavi di Apple arriva ancora dalla vendita dei dispositivi, in particolare di iPhone;

: il grosso dei ricavi di Apple arriva ancora dalla vendita dei dispositivi, in particolare di iPhone; AI come valore aggiunto: l’intelligenza artificiale diventa un incentivo all’acquisto di nuovi dispositivi Apple.

Di conseguenza, se Apple Intelligence è tecnicamente gratuita, ma accessibile solo agli utenti iPhone, iPad o Mac compatibili, permette di:

aumentare il valore percepito dei dispositivi;

percepito dei dispositivi; fidelizzare la clientela all’ecosistema Apple;

all’ecosistema Apple; stimolare il rinnovo dei dispositivi per accedere alle ultime funzionalità AI.