Scopri la VPN che è anche anti-malware, anti-tracker e ad-blocker

Oggi la sicurezza informatica è diventata un punto fondamentale nella vita di tutti. Purtroppo però ancora in molti non hanno capito quanto sia urgente proteggersi dalle minacce online, sempre più numerose e sempre più efficaci. Finire tra le mani di cybercriminali è facile e spesso succede senza che la vittima se ne accorga. Pensa, se non hai una protezione attiva sui tuoi dispositivi, anche tu potresti essere sotto attacco senza nemmeno saperlo. Per questo devi attivare una VPN in grado di proteggerti. Scegli NordVPN.

Questa soluzione è davvero interessante perché non si limita a fornire un tunnel criptato per rendere anonimi i tuoi dati, ma si occupa a 360 gradi della tua sicurezza e privacy. Addirittura è in grado di ottimizzare la tua connessione dati rendendola più veloce e stabile. Infatti, NordVPN offre un parco di oltre 5900 server tutti disponibili in 60 Paesi di tutto il mondo che forniscono una larghezza di banda illimitata. Questo vuol dire download velocissimi, streaming senza buffering e gaming a zero latenza.

VPN con anti-malware, anti-tracker e ad-blocker inclusi

Attiva subito NordVPN e inizia a beneficiare di tutte le sue funzionalità dedicate a sicurezza e privacy per te e per i tuoi dispositivi. Questa VPN garantisce un totale anonimato quando navighi online. Allo stesso tempo, integra una tecnologia avanzata capace di trasformare una semplicissima app in un sistema di sicurezza professionale. Infatti, Threat Protection – attiva anche quando non sei connesso ai server NordVPN – include:

un anti-malware capace di bloccare in anticipo qualsiasi attacco reale o presunto da parte di cybercriminali che vogliono infettare il tuo dispositivo con malware, trojan o virus di vario tipo;

un anti-tracker che ferma qualsiasi attività di tracking nei tuoi confronti rendendo inefficaci software di monitoraggio online che cercano di profilarti;

un ad-blocker che nasconde all'istante pubblicità, banner e pop-up da siti web e app gratuite.

