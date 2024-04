SCONTO+COUPON ti faranno prendere il compressore portatile a 22€ in meno!

Ti è mai capitato di fare un viaggio in auto e avere una gomma sgonfia? Questo non succederà più, poiché potrai far tuo il compressore portatile UGREEN a un prezzo bassissimo: solo 27,99€ al posto dei classici 49,99€! Tutto questo grazie alla combo formata da sconto e coupon del 30%.

Tutte le caratteristiche del compressore

Questo dispositivo, dotato di un motore elettrico ad alte prestazioni da 74W, è in grado di generare una pressione massima di 150 PSI e un flusso d’aria di 15 L/min, permettendoti di gonfiare un pneumatico per auto in soli 2 minuti.

La sua batteria assicura un’autonomia fino a 12 pneumatici per auto con una singola carica, e la funzione di ricarica rapida ti garantisce di essere sempre pronto all’uso.

Il compressore in questione è ideale per una varietà di oggetti, dai pneumatici di auto, moto e biciclette, ai palloni e ai piccoli giochi acquatici. E pesando solo 487 g, è comodissimo da trasportare come se fosse un telefono cellulare.

Dotato di due display LCD digitali, il compressore mostra la pressione attuale e quella impostata, rilevando automaticamente la pressione dell’aria e spegnendosi non appena il valore desiderato viene raggiunto. Non manca neanche la luce LED integrata che facilita il gonfiaggio e il cambio dei pneumatici anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Questo compressore ha ben 4 opzioni di gonfiaggio preimpostate per bici, moto, auto e palla, oltre a una modalità manuale che ti permette di impostare la pressione desiderata con precisione, soddisfacendo così tutte le tue esigenze di gonfiaggio.

Non rischiare più di rimanere a bordo strada e fai tuo il compressore UGREEN a soli 27,99€. Ma non scordare di selezionare il coupon del 30%!