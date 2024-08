SCONTO PAZZESCO: -46% per la macchina da caffè De'Longhi (fa anche il cappuccino!)

Se il caffè è la tua passione, allora questa non puoi perdertela! L’iconica De’Longhi Icona Vintage è una macchina da caffè “tradizionale”, in grado di farti assaporare ogni nota e di avere un cappuccino come al bar. Sebbene il prezzo di listino si attesti sui 239,90€, col pazzesco ribasso del 46% la pagherai 128,99€!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè

Grazie alla possibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde ESE, questa macchina De’Longhi offre la libertà di scegliere tra le due opzioni in base alle proprie preferenze. Il portafiltro universale offre infatti la flessibilità di passare facilmente dal caffè macinato alle cialde.

Inoltre, il suo Cappuccino System permette di preparare non solo espressi perfetti, ma anche deliziosi cappuccini come quelli del bar.

Parlando di caratteristiche in senso stretto, la sua pompa a 15 bar è sinonimo di un’estrazione del caffè ottimale, capace di creare una crema densa e ricca di aromi, esattamente come dovrebbe essere un vero espresso italiano. E la caldaia in acciaio inox non solo assicura una resistenza nel tempo, ma mantiene anche la temperatura costante: elemento essenziale per ottenere sempre il caffè perfetto.

Per non parlare, poi, del serbatoio dell’acqua estraibile, il quale facilita non solo il riempimento, ma anche la pulizia, rendendo l’uso quotidiano della macchina estremamente semplice e pratico. Infine, per garantire la massima sicurezza e risparmio energetico, la macchina è dotata di un sistema di spegnimento automatico che interviene dopo un periodo di inattività.

Fatti sorprendere dalla qualità De’Longhi grazie alla sua Icona Vintage, scontata a soli 128,99€ grazie al ribasso del 46%!