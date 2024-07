Sconto folle per il MONOPATTINO XIAOMI: risparmia il 37% grazie ad Amazon!

Xiaomi è una garanzia, qualsiasi cosa faccia. Dagli smartphone, ai dispositivi quali smartwatch, cuffiette, fino agli attrezzi per il fai da te, è davvero un brand incredibile. Uno dei suoi settori di punta, però, è quello dei monopattini elettrici. E se stavi cercando un modello affidabile per abbracciare la mobilità sostenibile, Xiaomi Electric Scooter 4 è protagonista di uno sconto del 37% che lo fa crollare a soli 348,00€!

Tutte le caratteristiche del monopattino elettrico Xiaomi

Rispetto al modello precedente, Xiaomi Electric Scooter 4 presenta delle dimensioni molto più generose, sia in altezza che in larghezza, contribuiscono a una guida più stabile e confortevole. Inoltre, una delle grandi novità sono i pneumatici da 10″ tubeless, progettati per assorbire efficacemente gli urti e le vibrazioni, offrendo una guida fluida anche su terreni accidentati e riducendo il rischio di forature grazie al loro design innovativo.

Parlando di sicurezza, il sistema frenante avanzato combina un freno a disco posteriore con il sistema E-ABS anteriore, assicurando una frenata potente e precisa in ogni situazione. E l’illuminazione a 360° con luci anteriori e posteriori, insieme agli indicatori di direzione, migliora la visibilità, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità, garantendo che tu sia sempre ben visibile agli altri utenti della strada.

Anche le prestazioni sono al top, con il potente motore da 600W che permette di raggiungere una velocità massima di 20 km/h e di affrontare pendenze fino al 16%, rendendo la guida dinamica e versatile. La sua batteria offre un’autonomia massima di 35 km, perfetta per gli spostamenti quotidiani, con il sistema di recupero dell’energia cinetica (KERS) che aumenta l’autonomia della batteria convertendo l’energia generata durante la frenata in energia elettrica e migliorando l’efficienza energetica del monopattino.

Prendi al volo il monopattino elettrico Xiaomi Electric Scooter 4, con il prezzo che crolla dai classici 549,99€ di listino, ad appena 348,00€!