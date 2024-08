SCONTO FOLLE del 66% per il mouse Cooler Master (lo paghi 24€!)

Wireless, ultraleggero e chi più ne ha, più ne metta: il mouse Cooler Master MM712 è una vera bomba per qualsiasi PC gamer. E per averlo non ti serviranno centinaia di euro: bastano solo 24,70€ grazie allo sconto del 66%!

Tutte le caratteristiche del mouse Cooler Master

Questo mouse è un mix di leggerezza estrema e resistenza eccezionale. Con un peso di soli 59 grammi, permette un movimento fluido e senza sforzo, riducendo al minimo l’affaticamento durante le sessioni di gioco più lunghe. Ma, nonostante questo, il mouse vanta materiali di alta qualità che garantiscono durabilità e robustezza nel tempo.

Il suo sensore ottico PixArt PAW3370 offre una tracciabilità impeccabile, con una sensibilità regolabile fino a 19.000 DPI. Ciò significa che potrai effettuare movimenti rapidi e precisi, mantenendo una fluidità perfetta su qualsiasi tipo di tappetino.

Tra le varie modalità di connessione, potrai utilizzare il cavo Ultraweave, ideale per i gamer competitivi che necessitano di prestazioni immediate e precise. Ma vi sono anche la connessione tramite Bluetooth che offre maggiore libertà di movimento e una lunga durata della batteria, mentre la modalità wireless a 2,4 GHz rappresenta un ottimo equilibrio tra prestazioni elevate e comodità, permettendoti di giocare senza interruzioni.

E grazie al sistema On-The-Fly, puoi modificare le impostazioni del mouse direttamente durante il gioco senza dover interrompere l’azione. Questo include la regolazione della sensibilità, l’assegnazione di macro ai tasti e la personalizzazione dell’illuminazione RGB secondo le tue preferenze.

Domina qualsiasi lobby grazie al mouse Cooler Master MM712, dimenticandoti finalmente dei cavi! Prendilo ora che costa solo 24,70€ anziché 72,99€!