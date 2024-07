SCONTO FOLLE di Amazon del 70% per questo smartwatch con microfono

Vuoi metterti al polso uno smartwatch in grado di tenere traccia del tuo stato di salute con precisione, che riceve le notifiche e con il quale puoi anche rispondere alle chiamate direttamente? Allora vai subito su Amazon e mettilo nel tuo carrello a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro.

Se ti stai chiedendo come sia possibile un prezzo del genere, non ti preoccupare non sei solo. Siamo infatti di fronte uno sconto pazzesco del 70% che porta il prezzo veramente a terra. Tieni presente però che si tratta di un‘offerta a tempo quindi da un momento all’altro scadrà e devi essere velocissimo.

Smartwatch con tante funzioni a pochissimo

Nonostante il prezzo sia davvero basso questo smartwatch ti regalerà moltissime soddisfazioni. Ha un ottimo display da 1,91 pollici che potrai personalizzare scegliendo tra oltre 200 quadranti. Il cinturino in silicone risulta molto comodo e lo potrai usare anche mentre dormi. È in grado di monitorare il tuo stato di salute come il battito del cuore l’ossigeno nel sangue.

Gode di un microfono incorporato che ti permette di fare chiamate direttamente dal polso, semplicemente collegandolo al tuo smartphone. Possiede oltre 110 modalità sportive ed è resistente all’acqua con certificazione di grado IP68. Inoltre ha una batteria con capacità da 310 mAh in grado di durare per una settimana completa.

Insomma siamo di fronte un vero portento che oggi puoi avere a molto meno del suo prezzo. Quindi corri su Amazon e acquista il tuo smartwatch a soli 29,99 euro, invece che 99,99 euro. Quanto costa la spedizione? Nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.