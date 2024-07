SCONTO del -53% per il set LEGO con barca e sottomarino!

Pensata proprio per i più piccoli, LEGO Friends stimola la creatività e l’immaginazione, permettendo ai bambini di costruire mondi fantastici e di vivere avventure uniche con i loro mattoncini. Per i piccoli esploratori, arriva il set LEGO Friends “Catamarano di Salvataggio” con una barca, un sottomarino e tanti accessori per vivere avventure marine indimenticabili! E grazie allo sconto del -53%, lo pagherai solamente 39,90€!

Tutte le caratteristiche del set LEGO

Pensato per bambini dai 7 anni in su, questo incredibile set include un catamarano multifunzione che non è solo una barca, ma anche un laboratorio mobile. Con la sua rete, i bambini possono raccogliere i rifiuti galleggianti e proteggere l’ambiente marino. Inoltre, il sottomarino esploratore permette di tuffarsi nelle profondità dell’oceano e scoprire un mondo sottomarino pieno di sorprese.

I personaggi inclusi come Aliya, Nova, Marco e il capitano Gunnar sono pronti a vivere nuove avventure insieme, mentre gli animali marini come i delfini e altri amici in difficoltà aspettano di essere salvati. Come detto in precedenza, ci sono un sacco di accessori inclusi, dai giubbotti di salvataggio all’immondizia da raccogliere. Il laboratorio a bordo permette di analizzare i campioni raccolti, studiare la vita marina e scoprire i segreti dell’oceano.

Questo set è speciale perché educa al rispetto dell’ambiente, promuovendo la consapevolezza ambientale e incoraggiando i bambini a prendersi cura del nostro pianeta. Inoltre, stimola la creatività con infinite possibilità di gioco, permettendo ai bambini di inventare storie e avventure sempre nuove!

Approfitta del -53% e porta a casa questo fantastico set LEGO a soli 39,90€ invece di 84,99€!