Sconto del 30% sull'Ecovacs Deeblot T30 PRO OMNI

Stanco di dover pulire a terra costantemente per rimuovere polvere e sporco? Non dovrai preoccupartene mai più se decidi di portare a casa un top di gamma, il robot aspirapolvere e lavapavimenti Ecovacs Deebot T30 PRO OMNI che hai l’occasione di trovare in sconto del 30% a 699,00€ invece di 999,00€, rendendolo un’opzione altamente conveniente per chi cerca un dispositivo avanzato per la pulizia della casa. Questo robot combina dimensioni compatte con una potente funzionalità, grazie alla stazione OMNI T30 PRO che misura 409 x 490 x 480 mm. Nonostante la riduzione del 30% in volume e altezza, la stazione di ricarica offre funzioni avanzate come autosvuotamento, autolavaggio, asciugatura automatica, autopulizia e riempimento automatico, garantendo un funzionamento silenzioso per un comfort ottimale dell’utente.

Lavapavimenti e aspirapolvere: Ecovacs Deebot T30 PRO OMNI

La tecnologia TruEdge del Deebot T30 PRO OMNI assicura una pulizia precisa di tutto il pavimento, anche dei bordi, adattando il panno agli angoli e utilizzando un sensore di prossimità da 1 mm per navigare intelligentemente intorno agli ostacoli. Questo design altamente resistente assicura prestazioni durature ed efficienti. Inoltre, grazie alla tecnologia ZeroTangle, il robot evita il groviglio dei capelli con un doppio pettine e una spazzola a rulli antigroviglio, riducendo la necessità di manutenzione e offrendo un’esperienza di pulizia senza intoppi.

Il potente sistema di aspirazione HyperForce del Deebot T30 PRO OMNI, aumentato a 11.000 Pa, lo rende estremamente efficiente nella rimozione di sporco e polvere da tappeti e pavimenti duri. Questo garantisce una pulizia della moquette e dei tappeti più potente ed efficiente, rimuovendo facilmente anche le particelle di grandi dimensioni.

La tecnologia Smart Rework del Deebot T30 PRO OMNI utilizza sensori altamente sensibili per rilevare le strategie di pulizia migliori e assicurarti che nessuna macchia passi inosservata. Il set di pezzi di ricambio incluso contiene due spazzole laterali, una spazzola principale antigroviglio e tre filtri antibatterici, offrendo tutto il necessario per mantenere il robot in perfette condizioni. Non farti scappare lo sconto del 30% finché è attivo: lo troverai ancora per pochissime ore e solo fino a esaurimento scorte! Un’occasione da urlo per migliorare la gestione della tua casa.