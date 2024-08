Sconto del 10% sui voli Qatar Airways: puoi anche vincere biglietti gratis

Qatar Airways ha lanciato una nuova promozione che permette di ricevere un buono sconto sicuro per tutti i tuoi viaggi e la possibilità di vincere biglietti gratuiti, semplicemente iscrivendosi alla newsletter della compagnia aerea.

Come ricevere buono sconto Qatar Airways

Partecipare all’iniziativa Qatar Airways, dunque, è semplicissimo. Basterà collegarsi alla pagina ufficiale della promozione e iscriversi alla newsletter per ricevere subito un codice promo fino al 10% direttamente via e-mail, da utilizzare per future prenotazioni.

La compagnia aerea richiede alcune informazioni per l’iscrizione alla newsletter: il proprio titolo, nome, cognome, indirizzo e-mail e aeroporto preferito. Naturalmente è necessario spuntare la casella relativa ai termini e alle condizioni.

Vinci due biglietti Qatar Airways GRATIS

Tra tutti gli iscritti, verranno estratti a sorte alcuni utenti che avranno l’opportunità di portarsi a casa dei biglietti gratuiti. Il premio più ambito sono due biglietti a/r in Economy Class per una delle 130 destinazioni raggiunte da Qatar Airways, ad eccezione di Australia, Nuova Zelanda, Nord e Sud America.

Gli altri premi disponibili sono tre coppie di biglietti VIP Hospitality per le partite dell’Inter allo stadio San Siro e due coppie di biglietti VIP Hospitality per il Premier Padel Tour a Milano. L’iniziativa Qatar Airways proseguirà fino al 30 settembre 2024: fino a quella data, tutti i nuovi iscritti riceveranno comunque uno sconto del 10% da utilizzare per le prossime prenotazioni sui voli della compagnia.

In alternativa, anziché iscriversi alla newsletter, è possibile partecipare alla promozione anche iscrivendosi al programma fedeltà Privilege Club, esclusivamente dall’1 al 31 ottobre. In quel caso, però, non verrà inviato alcun buono sconto.