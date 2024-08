SCONTO ASSURDO di 220€ su questo portatile con Ryzen 7 da 16,1"

Tieniti forte e soprattutto pronto perché ti sto segnando una promozione da “clic più veloce”. Se fai presto puoi aggiudicarti questo computer portatile con AMD Ryzen 7 a soli 479,99 euro, anziché 699,90 euro. Per averlo a questa cifra applica il coupon che vedi in pagina.

Non stropicciarti gli occhi perché ti assicuro che non stai sognando. È tutto vero ma devi fare in fretta. Siamo di fronte a un ribasso sul prezzo originale del 17% più un ulteriore sconto di 100 euro, per un risparmio di quasi 220 euro sul totale. E se preferisci puoi acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Portatile da gaming con AMD Ryzen 7

Questo portatile si presenta con un bellissimo display da 16,1 pollici FHD è una risoluzione 1920 x 1080 p dai colori vividi e immagini reali. È dotato di un pannello IPS e protezione dalla luce blu dannosa. Ha una tastiera full size con tasti sensibili retroilluminati e silenziosi e un trackpad integrato bello grande.

Monta il potente processore AMD Ryzen 7 5700U supportato da 16 GB di RAM e un SSD M.2 da 512 GB. Possiede inoltre il sistema operativo Windows 11 e la scheda grafica integrata AMD Radeon. Gode delle tecnologie di connettività WiFi 6 e Bluetooth 5.3 per connessioni veloci. Inoltre è dotato di una batteria da 6000 mAh che dura a lungo.

Insomma una vera potenza che oggi puoi avere un prezzo decisamente vantaggioso. Quindi prima che l’offerta scada vai su Amazon e acquista il tuo portatile con AMD Ryzen 7 a soli 479,99 euro, anziché 699,90 euro. Per averlo a questo prezzo ricordati di applicare il coupon che vedi in pagina. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.