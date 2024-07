Sconto 70% per questo smartwatch STREPITOSO: display da quasi 2" (29€)

Metti al polso uno smartwatch che è pronto a diventare un assistente digitale d’eccezione. Con un display da quasi 2″, la possibilità di effettuare e ricevere telefonate e un sacco di funzioni dedicate alla salute, questo dispositivo risulterà utilissimo. Batteria a lunga durata e feature da vero e proprio personal trainer per un werable che adesso è in sconto del 70% su Amazon.

Completa al volo il tuo ordine per approfittarne e prenderlo a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii velocissimo: la disponibilità è limitata.

Lo indossi e puoi personalizzare l’ampio schermo come preferisci, grazie all’ampia scelta di quadranti: letteralmente, potrai sempre abbinarlo al look quotidiano che deciderai di sfoggiare. Oltre a gestire al meglio le notifiche in arrivo sul tuo smartphone, la cosa interessante è che potrai anche rispondere al telefono dal polso ed effettuare nuove chiamate: praticamente, il tuo telefono rimarrà sempre in tasca.

Naturalmente, questo gioiellino ti offre una serie di funzionalità dedicate al controllo di parametri importanti della tua salute, stimati in tempo reale, ma non solo. Infatti, se adori allenarti, potrai contare su di lui per tenere traccia dei tuoi risultati. Dati puntuali e precisi, che saranno sempre disponibili anche all’interno dell’applicazione specifica, direttamente sul tuo smartphone.

Insomma, questo smartwatch non potrebbe essere più completo e adesso vanta anche uno sconto del 70% incredibile! Se le scorte non sono già finite, completa al volo il tuo ordine per prenderlo a 29,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e senza il minimo costo aggiuntivo, se sei abbonato ai servizi Prime. Non perdere tempo prezioso, la disponibilità è limitatissima.