SCONTO di 50€ su Acer Chromebook con display da 14" touchscreen

Se vuoi acquistare un computer portatile dalle ottime prestazioni con una versatilità eccezionale, dai un’occhiata a questa super occasione. Se vai adesso su Amazon puoi mettere nel tuo carrello Acer Chromebook da 14 pollici a soli 299 euro, invece che 349 euro.

Dunque adesso, anche se potresti non visualizzarlo, c’è uno sconto del 14% sul prezzo originale che ti permette di risparmiare ben 50 euro sul totale. Potrai avere un fantastico laptop con display touchscreen che ti permette di velocizzare tanti lavori. Molto pratico, intuitivo e dal design compatto e leggero. A questa cifra è un best buy. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Acer Chromebook con display touch a prezzo da favola

Non c’è molto da dire sul prezzo, è uno dei migliori registrati finora. Con Acer Chromebook diventerà tutto più semplice. Ha infatti un’interfaccia molto intuitiva grazie al sistema operativo ChromeOS, molto simile ai dispositivi Android. E grazie al display touchscreen da 14 pollici e la cerniera che si piega quasi a 360° lo potrai usare esattamente come un tablet.

Monta il processore Intel Celeron N4500 con scheda grafica Intel UHD, 4 GB di RAM DDR4 e un SSD eMMC da 64 GB. È dotato di una tastiera compatta con tasti ben distanziati e molto silenziosi che ti consentiranno una digitazione fluida. Gode poi di ingressi USbB per trasferimenti rapidi e HDMI per collegarci un altro monitor.

Sicuramente a una cifra del genere andrà a ruba. Quindi prima che sia tardi tutto finisca vai su Amazon e acquista il tuo Acer Chromebook da 14 pollici a soli 299 euro, invece che 349 euro. Se concludi l’ordine ora lo riceverai a casa tua domani senza costi in aggiunta, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.