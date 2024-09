Sconto 50% per questa torcia potentissima ricaricabile su Amazon (11,99€)

Questa torcia ricaricabile, potente nelle prestazioni e dotata di funzione di zoom, la trovi in sconto del 50% su Amazon. Design resistente alle cadute accidentali, ma anche al contatto accidentale con l’acqua e con la polvere, adesso puoi portarla a casa a 11,99€ appena.

Tutto quello che devi fare per approfittarne è semplicemente mettere il prodotto nel carrello e, prima di completare l’ordine, inserire il codice sconto ” UJQJD6T7 “. La porti a casa a un prezzo straordinario e la ricevi anche in modo molto veloce e senza alcun costo aggiuntivo, se sei abbonato ai servizi Prime. Non c’è da perdere tempo prezioso però: la disponibilità in promozione è limitata a un numero ristretto di possibilità di attivazione del codice sconto.

Il prodotto pensato per accompagnarti in qualsiasi situazione. Puoi regolare l’intensità luminosa e sfruttare lo zoom per decidere se ottenere un’illuminazione a corto raggio, ma più ampia, oppure un fascio stretto e potentissimo, che arriva distante decine e decine di metri. Seppur robusta, risulta abbastanza compatta nelle dimensioni ed è facile da trasportare. Inoltre, grazie all‘ottima qualità costruttiva, come già anticipato in apertura, non dovrai temere il contatto accidentale con l’acqua e nemmeno eventuali urti o cadute.

L’alimentazione di questa eccellente lampada può essere di due tipi. In dotazione ricevi una batteria ricaricabile da 5000 mAh, ma anche un adattatore per utilizzare pile usa e getta, in caso di necessità. La ricarica della batteria puoi effettuarla tramite il cavo USB che ricevi in dotazione: non dovrai estrarla ogni volta dalla tua torcia perché non sarà necessario.

Insomma, con lo sconto del 50% questo potentissimo accessorio è un vero e proprio affare. Non perdere l’ottima occasione Amazon del momento e prendi questa utilissima torcia ricaricabile a 11,99€ appena: metti il prodotto nel carrello e, prima di finalizzare l’ordine, applica il codice promozionale ” UJQJD6T7 “. Ricevi tutto in modo veloce e senza costi aggiuntivi, se sei iscritto ai servizi Prime. Fai in fretta: è un’occasione che non durerà ancora per molto.