Sconto 50% per il powerbank che ricarica anche il PC portatile (34,99€)

Non il solito powerbank, che è potente abbastanza solo per lo smartphone. Grazie ai suoi 65W, questo modello di Baseus da 20000 mAh è in grado anche di ricaricare tablet e PC portatili. Una mini stazione di ricarica super portatile, che ora puoi prendere in promozione a metà prezzo da Amazon in questo momento.

Se la promozione non è già finita, attiva il coupon in pagina e completa rapidamente il tuo ordine. Puoi accaparrartelo a 34,99€ appena con spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido: solo pochi pezzi a disposizione.

Un prodotto comodissimo da avere sempre con sé, sia mentre si va in giro sia in viaggio. Grazie alla sua potenza, permette agevolmente non solo di ricaricare e alimentare fino a 3 dispositivi in contemporanea, ma anche di ricaricare prodotti più impegnativi come il tuo laptop. In questo modo, non rischierai di rimanere a secco di energia in alcun caso e – soprattutto – non sarai costretto a cercare prese elettriche per i tuoi dispositivi.

Avendo a disposizione ben 20000 mAh di batteria, potrai effettuare ben più di una ricarica singola: non sarà assolutamente necessario ricaricarlo ogni sera. Approfitta ora di questa promozione Amazon straordinaria e porta a casa questo eccezionale powerbank da 65W di Baseus, perfetto per smartphone, tablet, computer portatili e tanti altri prodotti, a 69,99€ appena.

Attiva il coupon sulla pagina del prodotto e completa il tuo ordine velocemente: lo prendi al prezzo finale di 34,99€, risparmiando il 50%! Spedizioni rapide e senza costi aggiuntivi per gli iscritti ai servizi Prime: disponibilità in sconto limitata.