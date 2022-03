Come avere tantissimi sconti con Postepay e Bancoposta

Posteitaliane ha deciso di regalare numerosi vantaggi a tutti coloro che hanno una carta di pagamento Postepay e Bancoposta. Utilizzandole per i propri acquisti, l'utente avrà accesso a numerosi sconti che faranno risparmiare parecchi soldi.

ScontiPoste è quindi il programma fedeltà dedicato ai titolari di carte di pagamento erogate dal ramo finanziario di Posteitaliane. Pagando nei negozi fisici e online convenzionati, si ha diritto a tantissimi sconti. Inoltre, gli acquisti in cashback effettuati tramite Postepay e Bancoposta, saranno accreditati sulla carta prepagata o sul conto BancoPosta che l'utente ha selezionato come preferito all'interno dell'app ufficiale dedicata. Altrimenti, verranno inviati sulla carta dalla quale è stato effettuato il pagamento.

Grazie a questa iniziativa è possibile ottenere sconti esclusivi fino al 50%, tutto l'anno, anche durante gli stessi saldi stagionali. Un'opportunità davvero ghiotta, soprattutto in un periodo come questo dove il caro carburante, materie prime ed energia sta pesando sulle economie di tutte le famiglie italiane.

Sconti Poste con Postepay e Bancoposta: tantissimi sconti ti aspettano

Il nuovo programma fedeltà ScontiPoste è stato realizzato per premiare tutti i clienti che sono soliti utilizzare le carte di pagamento Postepay e Bancoposta per i normali acquisti. Inoltre, risulta essere un incentivo per combattere l'evasione fiscale e, in tempi di Covid-19, ridurre la diffusione di contante, possibile vettore del virus.

La cosa davvero interessante è che, rispetto a tante altre iniziative dove occorre fare attenzione affinché l'esercente più furbo non faccia finta di niente dimenticandosi lo sconto, questo programma è stabilito già dall'inizio con tutti gli esercizi convenzionati. Stando al comunicato ufficiale di Posteitaliane, in altre parole, l'acquirente non dovrà richiedere lo sconto che sarà invece applicato automaticamente a monte perché concordato già con il venditore:

Gli Sconti non dovranno essere richiesti dai Clienti ma saranno automaticamente accordati dagli Esercizi Convenzionati e calcolati in corrispondenza di ciascun pagamento effettuato con una delle Carte presso gli shop aderenti al programma.

Tutti i negozi aderenti

Puoi trovare tutti i negozi aderenti all'iniziativa ScontiPoste grazie alla mappa interattiva dedicata sul sito ufficiale di Posteitaliane. Una volta aperta la pagina, autorizzando la lettura della tua posizione, sulla mappa ti verranno mostrati tutti gli esercizi convenzionati più vicini a te. Oppure potrai inserire direttamente l'indirizzo interessato come punto di riferimento per la ricerca.

Tra le attività convenzionate grazie alle quali si può accedere a sconti davvero interessanti, pagando con carte Postepay e Bancoposta, troviamo:

Gutteridge con sconti al 5%;

con sconti al 5%; Alcott con sconti dal 5% al 10%;

con sconti dal 5% al 10%; Eni con sconti fino al 2%;

con sconti fino al 2%; Grimaldi Lines per un viaggio scontato del 3%;

per un viaggio scontato del 3%; Chili per vedere migliaia di film e serie TV scontate al 2%;

per vedere migliaia di film e serie TV scontate al 2%; Maggiore per noleggiare vetture e mezzi di trasporto con uno sconto del 3%;

per noleggiare vetture e mezzi di trasporto con uno sconto del 3%; UCI Cinemas per acquistare un biglietti scontati del 5%.

Questi sono solo alcuni degli esercizi convenzionati, ma sulla pagina ufficiale di ScontiPoste puoi trovare tutti quelli che ti permettono di ricevere vantaggi sui tuoi acquisti effettuati con carte di pagamento Postepay e Bancoposta. Oltre a questo, Posteitaliane ha aggiunto anche le eccellenze d'Italia, una selezione dei tesori dell'imprenditoria italiana del Made in Italy tra cui abbigliamento, accessori e cibo.