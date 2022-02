Postepay Cashback: hai tempo fino al 31 marzo 2022 per il rimborso

Postepay è una società proprietà di Poste italiane che fornisce servizi finanziari in soluzioni di pagamento digitale non solo molto convenienti, ma anche altrettanto funzionali. Questo è dimostrato dal suo successo. Basti pensare che circa un terzo degli acquisti online viene effettuato tramite le sue carte. Iniziative vincenti hanno permesso a Postepay di crescere così tanto in un tempo relativamente breve rispetto agli altri suoi competitor che abbracciano tutto il mondo. Tra queste c'è il suo Cashback che, a imitazione di quello dello Stato, permette di ricevere 1 euro ogni 10 euro di spesa fino a un massimo di 10 euro in cashback al giorno. Questo provvedimento indipendente doveva concludersi con l'inizio del 2022, ma la società ha deciso di prorogarlo al 31 marzo 2022.

Postepay: avete ancora tempo per i vostri rimborsi

Quindi, tutti gli utenti con una carta di pagamento Postepay attiva potranno ricevere rimborsi cashback fino alla fine di marzo acquistando presso tutti gli esercenti che hanno aderito all'iniziativa. In pratica un cliente, acquistando un prodotto o un servizio presso qualsiasi negozio compatibile con questo Cashback, riceve 1 euro ogni 10 euro spesi, fino a un massimo giornaliero di 10 euro rimborsabili. Tra l'altro dal 1° al 28 febbraio 2022 il rimborso sale a 3 euro, ogni 10 euro di acquisti, e il massimale è stato alzato a 15 euro giornalieri di cashback.

Una proposta che è andata incontro a tutti gli insoddisfatti del Cashback di Stato che, diciamocelo francamente, non ha funzionato in modo egregio. Problemi con l'iscrizione al programma, date anticipate e poi prorogate della fine di questo servizio statale e tanto altro hanno reso questo programma una piccola Odissea.

Al contrario, Postepay ha trasformato l'idea di Cashback, che si erano fatti in molti, in un procedimento molto più fluido. Infatti, al momento dell'acquisto, per ricevere il rimborso che gli spetta, il cliente non deve far altro che inquadrare il codice QR messo a disposizione dal negoziante che ha aderito all'iniziativa e il gioco è fatto.

Riassumendo, il rimborso cashback proposto da Postepay per tutti i suoi clienti è stato prorogato fino al 31 marzo 2022, salvo ulteriori proroghe. Un'altra novità che si aggiunge all'interessante accordo tra Postepay e Mastercard.