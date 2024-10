Sconti da paura su Amazon: 10 offerte CASA a cui non rinunciare

Che paura questi sconti su Amazon, sono così convenienti che spaventano il portafoglio perché il rischio di svuotarlo è elevatissimo. Non perché sono cari bensì perché sono così tanto accattivanti che ti viene voglia di acquistare tutti e 10 i prodotti che ho racchiuso in questa lista. In alcuni casi hai anche più di uno sconto sul device quindi non ti dimenticare di spuntare il coupon. Appartenenti alla categoria “casa” li usi tutti i giorni e non ne fai a meno.

10 offerte da paura ora in corso su Amazon: acchiappale tutte

Beauty, salute e prodotti per la tua casa: in offerta ci sono diversi dispositivi a cui non rinunciare soprattutto se avevi preventivato qualche spesa in questo periodo.

Ad esempio puoi uscire sempre con una piega perfetta con la piastra per capelli ionica con sistema al titanio per una lucentezza unica. Riscaldamento rapido in appena 20 secondi, display LCD e temperatura fino a 230° per ogni esigenza. Disponibile al PREZZO di 35,99€ con sconto del 69% + codice 32Z9NVT5.

Pulisci casa senza alzare un dito grazie al robot Lefant che aspira e lava i pavimenti in una sola passata. Potenza da 4000PA, autonomia da 150 minuti e gestione tramite app sul tuo smartphone. Con la mappa che viene ricreata del tuo appartamento scegli come, quando e dove pulire impostando anche zone vietate. Disponibile al PREZZO di 179,99€ con sconto del 55%.

Torna in forma direttamente a casa con il Tapis Roulant salvaspazio: così slim da poterlo infilare sotto al letto quando hai smesso di usarlo. Arriva già montato con un display LED che ti tiene aggiornato su tempi, calorie e velocità. Con un ritmo massimo di 10KM/h è vincente. Disponibile al PREZZO di 169,99€ con sconto del 15% + coupon 50€.

Allo stesso tempo, prenditi cura dell’igiene orale con lo spazzolino elettrico Oral B iO 3. In confezione trovi la base di ricarica, la custodia per trasportarlo e il dentifricio professionale. Con varie modalità di pulizia ti fa dire addio al dentista. Disponibile al PREZZO di 69,99€ con sconto del 42%.

Visto che il tempio è un corpo, non fare a meno di un sistema di cottura che ti fa leccare i baffi senza usare troppo condimento. Con la Moulinex Easy Fry Compact hai una friggitrice ad aria con cestello da 3L perfetta per ogni cucina: display LED e 10 programmi preimpostati. Disponibile al PREZZO di 59,99€ con sconto del 40%.

E se per tutte questi prodotti non hai una presa a disposizione, rimedia in un secondo con la multipresa a torre ideale per ogni ambiente. Cavo lungo 2 metri e 16 prese in totale divise tra prese italiane, shucko o USB A e C. Disponibile al PREZZO di 24€ con sconto del 27% + coupon 20%.

Non ti dimenticare che c’è sempre bisogno di lavare i vestiti. Una lavatrice nuova? Ecco la Electrolux 600 con carica frontale e capienza di 9kg. Hai a disposizione un motore Inverter+ e programmi dedicati ad ogni esigenza. Disponibile al PREZZO di 449,99€ con sconto del 12%.

Per essere sempre sul pezzo, in casa non può mancare un ferro da stiro. Fallo in grande con Rowenta Silence Steam Pro DG9222 che ha una caldaia silenziosa e un vapore così efficiente da farti smaltire la pila dei panni in un secondo. Disponibile al PREZZO di 229,99€ con sconto del 43%.

Non ti dimenticare di prenderti cura di te stesso. Per la barba puoi optare per il Braun Series 5, il rasoio elettrico da usare sia a secco che bagnato e ricaricabile. Disponibile al PREZZO di 64,99€ con sconto del 35%.

Se invece vuoi tornare liscia come la pelle di un bambino, non fare a meno di questo epilatore a luce pulsata con effetto ghiaccio per dire addio ai peli ma anche al dolore! Ideale sia per il corpo che per il viso e zone delicate. Disponibile al PREZZO di 39,19€ con sconto del 30% + coupon 30%.