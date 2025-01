Lost ci manca tantissimo: e se dopo 20 anni dall'esordio ci fosse un revival?

Considerare Lost una semplice serie tv sarebbe un grave errore. Parliamo di un vero e proprio fenomeno culturale, che nel tempo ha creato attorno a sé una folta schiera di appassionati.

I forum su internet, stagione dopo stagione, erano letteralmente invasi da continui interrogativi circa i misteri dell’isola, fra cui i temuti “numeri maledetti” 4, 8, 15, 16, 23, e 42, divenuti un autentico rompicapo per gli spettatori. E se, inaspettatamente, Lost tornasse sugli schermi?

Cosa sappiamo sul possibile ritorno di Lost

A distanza di vent’anni, uno degli sceneggiatori (Drew Goddard) ha aperto una piccola porticina riguardo a tale eventualità, pur senza nascondere un certo scetticismo.

Goddard, in una recente intervista a Variety, ha espresso il suo affetto per la serie ma, al tempo stesso, ha precisato di non voler ripetere pedissequamente il passato. Sarebbe comunque interessato ad un eventuale ritorno di Lost, ma solo nel caso in cui si presentasse l’opportunità di inserire elementi realmente innovativi nella struttura narrativa dello show originale. Parlando senza giri di parole, ha sottolineato che, al momento, non ci sono progetti concreti per un revival, ma che in questo tipo di decisioni non bisognerebbe “mai dire mai”.

Per quei pochi “sfortunati” che ancora non la conoscessero, la serie tv Lost ci ha raccontato la storia di un gruppo di sopravvissuti ad un incidente aereo, precipitati su un’isola apparentemente deserta nel Pacifico meridionale. La narrazione si dipanava attraverso flashback e flashforward, rivelando il passato e il futuro dei protagonisti, come il chirurgo Jack Shephard, interpretato da Matthew Fox, e la fuggitiva Kate Austen, magistralmente portata in scena da Evangeline Lilly. Tra i personaggi principali figuravano anche il truffatore James “Sawyer” Ford (Josh Holloway), il vincitore della lotteria Hugo “Hurley” Reyes (Jorge Garcia) e l’ex ufficiale militare Sayid Jarrah (Naveen Andrews). Non vanno poi assolutamente dimenticati John Locke (Terry O’Quinn) e Benjamin “Ben” Linus (Michael Emerson): un cast stellare, che oggi farebbe gola a molti produttori.

Lost si è conclusa nel 2010, dopo sei stagioni, ma ancora adesso non smette di far parlare di sé: a distanza di anni resta un esempio di narrazione seriale di altissimo livello.