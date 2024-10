Scissione 2, nuovo trailer: quando esce la seconda stagione in streaming

Il trailer della seconda stagione di Scissione (Severance) ci riporta nella complicata vita di Mark Scout, interpretato da Adam Scott.

Scissione 2 in streaming su Apple TV+, dal 25 gennaio 2025, promette ulteriori ed importanti approfondimenti circa la complessa vicenda personale e lavorativa di Mark. Infatti, al termine della prima stagione, Mark ha scoperto che sua moglie, creduta morta in un incidente d’auto, è in realtà viva e lavora per la Lumon, la misteriosa azienda di cui lui stesso è impiegato.

Questo dettaglio, combinato con la sua rivelazione circa il mondo interno “aziendale” al mondo esterno, getta le basi per nuovi ed interessanti sviluppi di trama.

Scissione 2 sta arrivando: anticipazioni episodi e cast

Nel trailer della seconda stagione di Scissione, vediamo Mark ritornare al suo ufficio dopo gli eventi sconvolgenti della prima stagione. Tuttavia, al suo arrivo, lo attende una scena inaspettata: la sua postazione è ora occupata da tre nuovi dipendenti, sostituti di Helly, Irving e Dylan, i colleghi con cui aveva già stretto un legame. L’atmosfera surreale è accentuata dalla presenza del suo inquietante manager, Milchick, che lo accoglie con palloncini decorati e raffiguranti il volto dello stesso Mark: segno tangibile del controllo straniante che la Lumon esercita sui suoi dipendenti.

La serie, creata da Dan Erickson e diretta da Ben Stiller, ha conquistato il pubblico fin dal suo debutto nel 2022, grazie a un mix avvincente di thriller psicologico e critica sociale. A detta di molti, Scissione è una delle migliori serie tv di quell’anno. La prima stagione si è conclusa con un cliffhanger che ha lasciato i fan col fiato sospeso, creando un’attesa spasmodica per i nuovi episodi, più volte rimandati a causa degli scioperi che hanno colpito l’industria televisiva.

Nel cast ritroviamo attori del calibro di Patricia Arquette e Christopher Walken, insieme a nuovi volti come Gwendoline Christie e Alia Shawkat. Ben Stiller, produttore esecutivo, ha espresso il desiderio che la seconda stagione di Scissione soddisfi le aspettative, riconoscendo quanto sia difficile mantenere il livello raggiunto con la prima serie, tanto apprezzata dal pubblico.