Schiaffo di Will Smith a Chris Rock, ora i fan lo vogliono in Fortnite

Lo schiaffo di Will Smith al comico Chris Rock che ha infiammato la cerimonia di premiazione degli Oscar 2022 è un'immagine destinata a far discutere per molto tempo.

Un episodio che ha avuto subito i suoi effetti indiritti su Fortnite, il popolare battle royale, con la community che adesso chiede in massa ad Epic Games di rendere nuovamente disponibile la skin dell'attore, che stanotte ha anche vinto la statuetta come “Miglior attore protagonista”.

Schiaffo di Will Smith a Chris Rock, cosa è successo e cosa chiedono i giocatori di Fortnite

L'episodio ha immediatamente fatto il giro del mondo. Quando il comico Chris Rock stava introducendo i candidati per il Premio Oscar al Miglior Documentario, ha fatto una battuta sul taglio di capelli di Jada Pinkett Smith, da anni sofferente di alopecia. Una battuta certamente infelice, che ha ricevuto tuttavia una risposta altrettanto condannabile da parte di Will Smith, che è salito sul palco per colpire Chris Rock con uno schiaffo.

Tornato al suo posto, Smith ha urlato parole forti nei confronti del comico, intimandolo sostanzialmente a non fare altre battute sulla moglie, tra l'imbarazzo generale della platea. Nel frattempo, la community di Fortnite si è subito scatenata.

Nel 2021, Will Smith è stato disponibile come skin a tempo limitato nel gioco, in particolare nei panni di Mike Lowrey, tratto dalla serie di film Bad Boys. Come spesso accade per i crossover, il costume è stato poi rimosso.

Adesso, i fan di Fortnite stanno chiedendo ad Epic Games di riportare l'attore nel gioco, chiedendo persino che venga creata una emote che imiti il gesto dello schiaffo dato da Will Smith a Chris Rock.

Difficile pensare che lo sviluppatore possa acconsentire a quest'ultima particolare richiesta, mentre rivedere una skin di Will Smith nel gioco non è poi così improbabile. Pensiamo però che Epic Games vorrà dissociarsi dal gesto.

Fortnite è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e Android.