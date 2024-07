Schermo CarPlay e Android Auto wireless per moto: ottimo SCONTO su Amazon (-36%)

Se ami i viaggi in moto e ti stai preparando per partire potresti considerare l’acquisto di questo schermo, da posizionare proprio sulla parte frontale della tua motocicletta, e che ti permetterà di avere CarPlay e Android Auto wireless: una soluzione perfetta per navigatore, musica e supporto vocale. Il prezzo in sconto è di 154,37 euro invece di 239,99.

Come funziona lo schermo

Questo dispositivo offre CarPlay e Android Auto, permettendoti di collegare il tuo smartphone via Bluetooth e accedere facilmente a navigazione, chiamate, musica e messaggi. La tecnologia dual bluetooth ti permette di goderti le chiamate in vivavoce e la tua musica preferita senza dover rimuovere il casco.

W702 è dotato di un touch screen HD IPS da 7 pollici, con una risoluzione di 1024 x 600, colori vivaci e una luminosità di picco fino a 1000 nit, che garantisce una visibilità chiara anche sotto la luce del sole. Inoltre, supporta schede TF fino a 64 GB, offrendoti spazio sufficiente per le tue mappe e file multimediali.

Il display è ovviamente progettato per resistere agli elementi atmosferici con una certificazione impermeabile IP67 e uno specifico design antifurto. L’installazione è semplice e adatta a tutte le moto. Viene fornito con un kit di staffe e strumenti per un montaggio stabile e sicuro. Puoi alimentare il W702 direttamente dalla batteria della moto o tramite la porta USB della motocicletta, garantendo che il dispositivo sia sempre pronto all’uso.

Un apparecchio che svolterà il modo in cui usi la tua modo per viaggiare: approfitta di questo maxi sconto e acquistalo a soli 154,37 euro invece di 239,99.