Schede SD Lexar Professional da 128 GB (x2): sconto EPICO del 24%

Per chi desidera ottenere il massimo dalle proprie fotocamere e videocamere, il set di 2 schede SD Lexar Professional da 128 GB rappresenta un’opportunità straordinaria. Oggi in super sconto del 24% su Amazon, queste schede combinano prestazioni eccezionali e grande capacità, rendendole una scelta ideale per fotografi e videomaker.

Approfitta subito di questa occasione e acquistale al prezzo speciale di soli 74,09 euro, anziché 97,24 euro.

Schede SD Lexar Professional da 128 GB (x2): un’occasione da prendere al volo

Queste schede SD utilizzano la tecnologia UHS-II (U3), garantendo velocità di trasferimento in lettura fino a 250 MB/s. Questa caratteristica si traduce in un’esperienza di lavoro fluida e veloce, permettendoti di gestire facilmente file di grandi dimensioni, come video 1080P full-HD, 3D e 4K. Che tu stia scattando immagini di alta qualità o girando video in alta risoluzione, queste schede ti offrono la tranquillità di poter catturare ogni dettaglio senza intoppi.

Il set comprende due schede da 128 GB ciascuna, per un totale di 256 GB di spazio. Con questa grande capacità, potrai scattare e registrare più a lungo senza dover cambiare scheda, un vantaggio cruciale durante le riprese prolungate o le sessioni fotografiche intense. Inoltre, il trasferimento di file ad alta velocità dalla scheda al computer accelera notevolmente il flusso di lavoro, permettendoti di risparmiare tempo prezioso nella post-produzione.

Un altro punto di forza di queste schede è la loro retrocompatibilità con i dispositivi UHS-I, assicurando una flessibilità d’uso anche con attrezzature più datate, senza sacrificare la velocità o la qualità. Questo le rende un investimento sicuro e duraturo per qualsiasi appassionato o professionista del settore.

Con uno sconto del 24%, il rapporto qualità-prezzo è incredibile. Si tratta di una soluzione performante, versatile e affidabile, ora disponibile a un prezzo più conveniente di soli 74,09 euro. Non aspettare oltre per migliorare il tuo equipaggiamento fotografico e videografico con queste schede SD di alta qualità. Disponibili su Amazon, rappresentano una scelta intelligente per chiunque voglia assicurarsi risultati professionali senza compromessi.