Scheda SD SanDisk 128GB a quasi METÀ PREZZO per pochi giorni (31€)

La scheda SD SanDisk Extreme PRO da 128GB è protagonista di un'offerta che ti consentirà di averla ad un prezzo decisamente più contenuto rispetto al solito. Tantissimo spazio a disposizione per salvare documenti, foto, video, musica e qualunque altro contenuto di cui potresti aver bisogno.

Approfitta della promozione: acquistala ora su Amazon e, con uno sconto folle del 44%, la porti a casa con soli 31,99 euro ed un risparmio di ben 25 euro. Tanto per fare un confronto, sappi che il modello con 64GB di memoria costa attualmente 27,70 euro: appena 4 euro in più per avere il doppio dello spazio d'archiviazione.

Scheda SD SanDisk Extreme PRO da 128GB in offerta su Amazon ad un prezzo molto vantaggioso

Questo performante strumento può contare su una velocità in lettura fino a 170 MB/sec, oltre ad una velocità in scrittura che può raggiungere i 90 MB/sec. L'ideale per lavorare in tempi rapidissimi su contenuti numerosi o particolarmente pesanti.

La scheda di memoria SanDisk è raccomandata soprattutto per la registrazione dei video in 4K, specie in accoppiata con droni ed action camera. Stiamo inoltre parlando di un prodotto impermeabile, resistente agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X: neppure le condizioni metereologiche più avverse rappresenteranno un problema. Potrai ovviamente sfruttare la Extreme PRO per memorizzare dati presenti nei tuoi smartphone e tablet, liberandone così la memoria interna.

Certe occasioni vanno colte al volo, soprattutto considerando che ad un simile prezzo il prodotto rischi di essere indisponibile nel giro di poche ore. Tantissime le modalità di utilizzo per uno strumento così versatile, generoso in termini di spazio e solido dal punto di vista costruttivo.

Si tratta di un vero e proprio best buy! Metti nel carrello la tua scheda SD SanDisk Extreme PRO da 128GB: oltre ad un considerevole risparmio, la riceverai a casa in men che non si dica e senza spese di spedizione.