Scheda SD 32GB, PERFETTA per ogni evenienza: già tua con 18€

Sei alla ricerca di una scheda SD veloce e robusta, con cui archiviare numerosi file da editare o semplicemente visionare su altri dispositivi in un secondo momento? SanDisk ti offre il meglio in questa fascia di prezzo: la consigliatissima scheda Extreme Pro con 32GB di memoria, disponibile in sconto per pochissime ore.

Un’occasione di cui approfittare adesso, prima che l’offerta termini: completa il tuo acquisto su Amazon e, grazie ad uno sconto folle del 39%, la scheda SD sarà tua con soli 18 euro invece di 30 euro.

Torna in offerta la scheda SD SanDisk da 32GB

Questo eccellente strumento può contare su una velocità in lettura fino a 95 MB/sec, oltre ad una velocità in scrittura che può raggiungere i 90 MB/sec. L’ideale per lavorare su contenuti numerosi o particolarmente pesanti.

La scheda SD SanDisk è raccomandata soprattutto per la registrazione dei video in 4K: un valido supporto in accoppiata con droni ed action camera. Siamo di fronte ad un prodotto impermeabile, ciò ti consentirà l’utilizzo anche in contesti più estremi a diretto contatto con l’acqua. Qualità costruttiva impeccabile per la massima resistenza agli urti, alle alte temperature ed ai raggi X.

Segui l’istinto, prima che le unità a disposizione finiscano, ed aggiungi al carrello la tua nuova scheda SD SanDisk Extreme PRO da 32GB: potrai così risparmiare più di 12 euro e riceverla casa con consegna super veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.