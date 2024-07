Scegli la VPN più veloce: ExpressVPN è in offerta con 3 mesi gratis

Cerchi una VPN sicura, affidabile e soprattutto veloce? La risposta è ExpressVPN, la soluzione per navigare in maniera anonima su Internet senza essere penalizzati da un eccessivo aumento della latenza o da un calo della velocità come avviene soprattutto con le VPN gratuite. Il “segreto” di Express VPN è la disponibilità di server ubicati in Italia che portano i servizi il più vicino possibile all’utente, evitando ai pacchetti dati di fare “strani giri” a danno delle performance. La vicinanza dei server dele VPN gioca un ruolo fondamentale nell’assicurare prestazioni al top anche nelle situazioni di traffico particolarmente congestionato. Non a caso, ExpressVPN consente di navigare online al massimo della velocità per godere in tutta sicurezza di streaming senza buffering e di gaming a ridotta latenza. Ci sono quindi tante buone ragioni per scegliere ExpressVPN approfittando dell’offerta disponibile in questo periodo.

ExpressVPN: come attivare la VPN più veloce con lo sconto del 49%

ExpressVPN è davvero la miglior VPN per l’Italia quanto a prestazioni e affidabilità, ma questo non significa che non sia possibile navigare in maniera anonima connettendosi ai servizi desiderati tramite un IP estero. ExpressVPN permette infatti ai propri clienti di collegarsi con un IP non italiano ed essere geolocalizzati come se si trovassero all’estero. Lo fa grazie ai suoi server situati in 105 paesi nel mondo: un numero che, assicurando dall’azienda, è destinato ad aumentare.

Adesso che abbiamo elencato brevemente alcuni dei punti di forza di ExpressVPN, è il momento di parlare dei prezzi e soprattutto della promozione disponibile al momento. L’offerta sul mercato parte da 9,99 euro al mese per il piano semestrale e da 12,95 euro al mese per il piano con rinnovo mensile. Scegliendo però il piano da 12 mesi è possibile attivare ExpressVPN con lo sconto del 49%. Il piano annuale aggiunge 3 mesi gratis e ha un costo mensile di soli 6,67 euro, quindi un prezzo decisamente conveniente. Tutti i piani includono inoltre il rimborso garantito entro 30 giorni.