Scegli Coinbase e acquista con le tue criptovalute

Grazie a Coinbase hai una piattaforma perfetta per gestire le tue criptovalute in totale sicurezza e con un ecosistema intuitivo e pratico. Inoltre, hai anche la possibilità di acquistare ogni giorno con i tuoi asset digitali. Infatti, una volta aperto il conto gratuito su questo exchange puoi richiedere la carta di debito online e in tantissimi negozi su circuito Visa. Registrati subito gratis.

Questo piccolo, ma potente strumento non è utile solo ai tuoi acquisti, ma ti permette di ottenere criptopremi quotidiani ogni volta che acquisti. Infatti, ogni volta che spendi criptovalute con la tua Coinbase Card guadagni. Inoltre, non ci sono commissioni nascoste. Acquista e preleva a commissioni zero. Anche il Canone Zero annuo è un bel regalo per questa soluzione.

Coinbase: la soluzione completa per gestire le tue criptovalute

Con Coinbase gestisci in modo completo le tue criptovalute. Acquistale, vendile e detienile a seconda dei tuoi piani di investimento personali. Si tratta di una soluzione perfetta per tutti. Dai più grandi trader agli investitori alle prime armi, questo exchange offre un ecosistema completo e intuitivo al tempo stesso. Aprire il conto non costa nulla. Registrati subito gratis.

A tua completa disposizione hai oltre 200 asset che puoi scambiare in modo sicuro grazie agli standard di questa piattaforma. Inoltre, puoi guadagnare premi semplicemente detenendo USDC. Si tratta di rendimenti crypto interessanti, che si integrano bene con i tuoi ulteriori investimenti. Con Coinbase acquisti criptovalute ricaricando tramite la tua banca senza commissioni. Trasferisci anche fondi dal tuo conto in modo istantaneo e gratuito utilizzando il circuito SEPA.