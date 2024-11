Scaldasonno matrimoniale Imetec con doppia temperatura in MAXI SCONTO Black Friday su Amazon (-34%)

Con l’inverno ormai alle porte la voglia di crogiolarsi sotto le coperte calde del proprio letto è veramente alta. Allora, tra le offerte per la Settimana del Black Friday di Amazon sbuca l’imperdibile Scaldasonno Matrimoniale di Imetec: un grande classico delle stagioni fredde che può essere tuo in sconto lampo a soli 104,99 euro invece di 159,99.

Scaldasonno Imetec: un piacevole tepore per la notte

Lo Scaldasonno Imetec è una coperta matrimoniale con funzione di riscaldamento a doppia temperatura realizzato in 50% lana e merino per dare una sensazione morbida e calda al tatto. Le dimensioni di 150x160cm sono ideali per letti matrimoniali e i doppi comandi integrati permettono di gestire la temperatura su ciascun lato.

Il dispositivo è dotato della tecnologia Electro Block che monitora continuamente il funzionamento spegnendo in automatico il prodotto in caso di guasto. Nonostante le sue alte prestazioni consuma veramente poco e può scaldarti prima di addormentarti senza pesare sulla bolletta: il tepore si diffonderà in modo uniforme come una grande coccola da capo a piedi.

Lo scaldaletto è lavabile anche in lavatrice a 30 gradi così che sia semplice mantenerlo igienizzato e pulito senza comprometterne la qualità.

Preparati quindi a farti avvolgere dal calore e dalla morbidezza del vero relax: acquista lo scaldasonno Imetec in offerta a soli 104,99 euro.