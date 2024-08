Sbalzi di tensione e blackout ADDIO questo gruppo di continuità TOP a 59€

Vivere in un mondo sempre più connesso significa dipendere sempre più dall’elettronica per rimanere produttivi e in contatto con il mondo. Quando arrivano blackout o sbalzi di tensione, però, la tua preziosa strumentazione rischia di subire danni o addirittura di spegnersi improvvisamente, causando fastidiosi disservizi e possibili perdite di dati.

Ecco perché Tecnoware UPS ERA PLUS 750 è un accessorio indispensabile per chi vuole proteggere il proprio computer, modem, router, impianto di videosorveglianza o altri dispositivi elettronici da improvvisi cali di tensione e blackout. Questo gruppo di continuità da 750VA ti offre una soluzione completa per mantenere attivi i tuoi apparecchi durante le interruzioni di corrente, grazie alla sua batteria interna che garantisce un’autonomia fino a 10 minuti per il PC e 40 minuti per il modem/router.

In gran sconto su Amazon, hai la possibilità di portarlo a casa a 59,99€ appena con spedizioni assolutamente rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime. Per approfittarne, attiva l’offerta in pagina e completa al volo il tuo ordine, se la promozione non è già finita. Spedizioni rapide e gratuite, grazie ai servizi Prime.

Il suo design pratico e compatto lo rende facile da posizionare sulla scrivania o in un angolo della tua postazione di lavoro. Le 2 prese di corrente protette ti permettono di collegare agevolmente tutti i tuoi dispositivi essenziali, mentre l’ampio display LCD mostra in tempo reale lo stato della batteria, la potenza assorbita e gli eventuali problemi di sovraccarico o surriscaldamento.

Grazie alla tecnologia AVR (Automatic Voltage Regulator), questo gruppo di continuità controlla costantemente la tensione in ingresso e la corregge automaticamente, proteggendo i tuoi apparecchi da eventuali sbalzi di corrente che potrebbero danneggiarli. Inoltre, la funzione di auto-test periodico ti avvisa se la batteria interna necessita di sostituzione, in modo da poter intervenire tempestivamente per mantenere sempre attiva la tua protezione.

Tecnoware UPS ERA PLUS 750 si configura facilmente ed è pronto all’uso fin dal primo utilizzo. Basta collegarlo alla presa di corrente e ai tuoi dispositivi elettronici per avere subito una soluzione affidabile contro blackout e irregolarità della tensione. Grazie alle sue dimensioni compatte e al design elegante, si integra discretamente in qualsiasi ambiente, senza ingombrare la tua scrivania o il tuo mobile TV.

Che tu debba proteggere il tuo computer da spegnimenti improvvisi, mantenere attivo il tuo sistema di videosorveglianza durante un’interruzione di corrente o assicurare il funzionamento costante del tuo modem/router, è la scelta ideale per garantire la continuità operativa dei tuoi dispositivi elettronici più preziosi. Grazie alla sua affidabilità e alle sue caratteristiche avanzate, potrai lavorare, navigare e monitorare il tuo ambiente con la tranquillità di sapere che i tuoi apparecchi sono al sicuro da blackout e sbalzi di tensione.

Completa adesso il tuo ordine su Amazon per accaparrarti questo eccezionale gruppo di continuità a 59,99€ con spedizioni veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii rapido, la disponibilità è limitatissima.