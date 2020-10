Oggi su Amazon è acquistabole un saturimetro (o pulsossimetro), apparecchio medico diagnostico, purtroppo molto usato in tempi di Covid-19, che permette di compiere varie misurazioni semplicemente ponendo il dito di una mano al suo interno. È senza ombra di dubbio un dispositivo molto utile da tenere in casa, ma potrebbe essere indispensabile anche per bar, ristoranti e pub. Entweg pulsossimetro, ossimetro e saturimetro: le caratteristiche

Stiamo parlando del saturimetro della Entweg dotato di numerose e rapide misurazioni. Il pulsossimetro da dito è un metodo economico e preciso per rilevare la frequenza del polso e la saturazione di ossigeno nel sangue utilizzando semplicemente le dita. Di piccole dimensioni e facile da trasportare, è adatto per l’uso quotidiano, misurando la vostra salute in qualsiasi momento.



Tutto avviene semplicemente inserendo un dito, meglio se della mano sinistra, nell’apposito ingresso e i risultati verranno visualizzati pochi secondo dopo. Questi compariranno in un ampio display LED dove è presente un unico pulsante utile all’accensione e all’avvio della misurazione. Tutte i dati, soprattutto quelli inerenti alla quantità di ossigeno nel sangue, hanno una precisione molto alta che rientra intorno allo standard del 2% con un errore di più o meno l’1%. Intervallo di misurazione del battito cardiaco, invece, rientra nel range dei 30 ~ 250 BPM.

La camera di misurazione è interamente ipoallergenica realizzata in silicone medico di alta qualità privo di lattice. Il saturimetro della Entweg, infine, è incredibilmente versatile e facile da trasportare grazie alle sue piccole dimensioni (85 x 65 x 40 mm e un peso di 50 grammi).

Non fatevi scappare, quindi, l’offerta a tempo su Amazon che vi permette di portarvi a casa questo dispositivo con uno sconto dell’80% sul prezzo di listino semplicemente inserendo il codice sconto 8ZF2IH6H al momento del pagamento, ad appena 6,99€.

