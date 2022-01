Satechi presenta il caricatore PERFETTO per MacBook e iPad

Il caricabatterie USB-C a 4 porte da 165 W di Satechi fornisce alimentazione a MacBook Pro, iPad Pro e molti altri device; è un vero e proprio game changer. Scopriamo perché.

Cosa può fare il nuovo caricatore di Satechi?

Nell'ultimo giorno di eventi al CES 2022 di Las Vegas, Satechi ha lanciato il suo caricatore multi-dispositivo USB-C più potente mai prodotto fino ad oggi. Il nuovo caricabatterie PowerDelivery GaN USB-C a 4 porte da 165 W offre abbastanza potenza per alimentare comodamente quattro device Apple contemporaneamente e in più dispone di un design compatto.

La compagnia ha presentato il suo nuovo accessorio in un comunicato stampa e ha anche rilasciato un video riassuntivo durante l'evento al CES.

Il nuovo caricabatterie GaN compatto offre le seguenti uscite:

100 W per un singolo gadget;

100 W/60 W per due prodotti;

60 W/60 W/45 W o 100 W/30 W/30 W per tre dispositivi;

60 W/45 W/30 W/30 W per quattro device.

Questo caricabatterie GaN a 4 porte è dotato di una finitura grigio siderale nelle versioni USA, UE, Regno Unito e AU e include anche un pratico supporto. È dotato di un cavo di alimentazione rimovibile.

Il modello statunitense del caricabatterie PD GaN USB-C a 4 porte da 165 W è ora disponibile per l'ordine al prezzo di $ 119,99 con consegne a partire dal 14 gennaio. In Europa non sappiamo quanto costerà ma sarà disponibile sul sito ufficiale e su Amazon. Non appena sarà pronto ve lo comunicheremo.

Sembra essere un caricabatterie fantastico per la maggior parte dei fan della mela. Certo, la ricarica per dispositivo singolo da 100 W non raggiunge la ricarica rapida da 140 W di cui è capace il MacBook Pro da 16″, ma tenete presente che questa è disponibile solo quando si utilizza il cavo MagSafe e il grande power brick fornito dall'OEM di Cupertino.

La ricarica del MacBook da 100 W nelle tre altre porte soddisferà le esigenze della stragrande maggioranza degli utenti. E oltre ai caricabatterie USB-C a porta singola di Apple forniti con MacBook e iPad Pro, questo caricabatterie GaN a 4 porte di Satechi offre molta più praticità e flessibilità in un pacchetto più compatto.

Su Amazon segnaliamo che il modello da 100W è disponibile al prezzo di 79,99€ (2 USB C e una A), mentre la versione da 108W con quattro porte (una da 90W) la portate a casa con 75,99€.