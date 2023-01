Sassuolo-Lazio in streaming: quando serve una VPN

Domenica 15 gennaio 2023 siamo pronti per un altro appuntamento della Serie A TIM in programma per questo mese. Il calcio d’inizio di Sassuolo-Lazio fischierà alle 12:30, quando le due squadre dovranno sfidarsi per la vittoria così da ottenere punti preziosi in classifica.

La vittoria della Lazio è prevista per un buon 43%. Tuttavia bisogna sempre vedere cosa succederà effettivamente sul campo di gioco visto che le sorprese dell’ultimo minuto e i colpi di scena non mancano mai, soprattutto durante la Serie A TIM 2022/23.

Per poter vedere questa partita è necessario avere attivo un abbonamento con DAZN. Ma quando bisogna abbinarci anche una VPN? Se ti trovi all’estero, ma sei entro i confini dell’Unione Europea non ti devi preoccupare, la piattaforma di streaming ti permetterà di accedere senza problemi. Infatti, grazie alla portabilità transfrontaliera potrai accedere tranquillamente e senza limitazioni dai seguenti Paesi:

Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Repubblica di Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Norvegia, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia.

Sassuolo-Lazio: quando è indispensabile una VPN

Se ti trovi all’estero in un Paese non elencato tra quelli compatibili con la portabilità transfrontaliera, e vuoi assolutamente guardare Sassuolo-Lazio, devi acquistare una buona VPN. Tra le migliori sul mercato, specifica anche per questa funzione, c’è AtlasVPN.

I suoi server, sparsi in tutto il mondo, garantiscono una connessione online senza limiti né censure. Ovviamente dovrai attuare la strategia giusta per aggirare le restrizioni geografiche imposte da DAZN fuori dall’Unione Europea.

Una volta installata AtlasVPN vai dritto alla sezione server della sua applicazione. La troverai facilmente perché è accessibile direttamente dalla Home Page dell’applicazione. Poi tra le varie opzioni seleziona un server posizionato in Italia.

Cambiando la tua località virtuale in questo modo farai credere alle piattaforme di streaming che ti trovi nel tuo Paese quando in realtà la tua posizione reale è all’estero. In questo modo potrai vedere Sassuolo-Lazio da qualsiasi luogo. Acquista subito AtlasVPN.

