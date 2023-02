Sanremo 2023: tutte le novità della settimana da gustare in streaming

Questa sera, martedì 7 febbraio alle ore 20:35, avrà inizio la settantatreesima edizione del Festival di Sanremo 2023. Sull’Ariston il mitico Amadeus presenterà i cantanti che si sfideranno per raggiungere il titolo di questa nuova edizione che per anni sta intrattenendo milioni di famiglie.

L’evento, che culminerà con la finalissima sabato 11 febbraio 2023, durerà cinque giorni e sarà ricco di ospiti importanti. Protagonista è la canzone italiana in tutte le sue forme e in tutte le sue sfumature. La trasmissione, come sempre, è stata affidata a Rai 1 alla numerazione 1 LCN del telecomando.

Puoi anche decidere di guardare il Festival di Sanremo 2023 in streaming tramite Rai Play. Questa applicazione, disponibile per tutti i dispositivi, altro non è che la piattaforma di streaming live e on demand che fa da contenitore di tutti i programmi trasmessi dall’emittente radiotelevisiva Rai.

Se ti trovi all’estero, per vacanza o lavoro, dovrai abbinare alla visione una buona VPN. Questa ti servirà per aggirare le restrizioni geografiche imposte da Rai Play. Installa NordVPN sul tuo dispositivo e seleziona un server italiano tra quelli disponibili. In questo modo potrai accedere senza problemi.

Sanremo 2023: il Festival serata per serata

Vediamo ora tutta la programmazione, serata per serata del Festival di Sanremo 2023. Per prima cosa però ti presentiamo l’elenco di tutti i cantanti in gara per questa settantatreesima edizione del Festival della Canzone Italiana dove a condurre sarà Amadeus e alcuni co-conduttori che si alterneranno sul palcoscenico. Ecco i 28 artisti e i relativi titoli:

Giorgia, Parole dette male Articolo 31, Un bel viaggio Elodie, Due Colapesce Dimartino, Splash Ariete, Mare di guai Modà, Lasciami Mara Sattei, Duemilaminuti Leo Gassmann, Terzo cuore I cugini di Campagna, Lettera 22 Mr. Rain, Supereroi Marco Mengoni, Due vite Anna Oxa, Sali (Canto dell’anima) Lazza, Cenere Tananai, Tango Paola e Chiara, Furore LDA, Se poi domani Madame, Il bene nel male Gianluca Grignani, Quando ti manca il fiato Rosa Chemical, Made in Italy Coma Cose, L’addio Levante, Vivo Ultimo, Alba Will, Stupido Gianmaria, Mostro Olly, Polvere Colla Zio, Non mi va Shari, Egoista Sethu, Cause Perse

Adesso vediamo il programma serata per serata con conduttori, co-conduttori, ospiti, ospiti speciali e cantanti in gara in ordine di uscita.

Martedì 7 febbraio 2023

Co-conduttrice: Chiara Ferragni

Super-ospiti: Pooh

Ospiti: Mahmood e Blanco

Super ospiti: Pooh

Cantanti in gara

Anna Oxa

Gianmaria

Mr.Rain

Marco Mengoni

Ariete

Ultimo

Coma_Cose

Elodie

Leo Gassmann

Cugini Di Campagna

Gianluca Grignani

Olly

Colla Zio

Mara Sattei

Mercoledì 8 febbraio 2023

Co-conduttrici: Francesca Fagnani

Super-ospiti: Albano, Massimo Ranieri e Gianni Morandi e Black Eyed Peas

Ospite: Angelo Duro

Cantanti in gara

Will

Moda’

Sethu

Articolo 31

Lazza

Giorgia

Colapesce Dimartino

Shari

Madame

Levante

Tananai

Rosa Chemical

Lda

Paola & Chiara

Giovedì 9 febbraio 2023

Co-conduttrici: Paola Egonu

Super-ospiti: Maneskin con Tom Morello LEGGI QUI, Peppino Di Capri

Verranno interpretate tutte le canzoni in gara per il televoto del pubblico

Venerdì 10 febbraio 2023

Co-conduttrice: Chiara Francini

I cantanti in gara presenteranno una Cover tra il repertorio anni ’60, ’70, ’80, ’90 e 2000 anche in lingua straniera

Sabato 11 febbraio 2023 Finale Festival di Sanremo 2023



Co-conduttrice: Chiara Ferragni

Super ospiti: Gino Paoli, Depeche Mode, Ornella Vanoni

Ospite in videocollegamento: il Presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky

Verranno interpretate tutte le canzoni in gara per il televoto del pubblico, la media di tutti i voti decreterà la classifica finale

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.