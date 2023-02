Sanremo 2023: come vedere il festival in streaming dall'estero

Il 73° Festival di Sanremo 2023 è pronto per entrare nelle case degli italiani. Domani, martedì 7 febbraio 2023, alle ore 20:35 inizierà la gara. Nuovo appuntamento quindi con la musica italiana al Teatro dell’Ariston dove a condurre questa edizione sarà ancora il rinnovato Amadeus, tanto amato dal suo pubblico.

Ad affiancare il famoso presentatore, fedelissimo della Rai, ci sarà il noto cantante italiano Gianni Morandi. In loro supporto la campionessa della pallavolo italiana Paola Egonu. Ospiti d’onore sul palco i Màneskin e, alla finalissima, Ornella Vanoni, secondo le indiscrezioni delle ultime ore.

Il Festival di Sanremo sarà trasmesso in diretta sulle frequenze di Rai 1 alla numerazione 1 del telecomando. Inoltre, sarà possibile seguire tutto l’evento anche in live streaming grazie all’applicazione Rai Play. Un’ottima soluzione se non hai un televisore in casa o ti trovi in viaggio.

Qualora tu fossi all’estero non devi preoccuparti. Infatti, c’è una soluzione molto efficace per aggirare le restrizioni geografiche imposte da questa piattaforma. Installando NordVPN sul tuo dispositivo otterrai una connessione internet senza limiti né censure. Scopri come.

Sanremo 2023: come impostare NordVPN per vederlo in streaming dall’estero

NordVPN è una potente VPN utilizzata da tantissimi utenti per rendere sicura e senza limiti la propria connessione dati. Attivandola sul tuo dispositivo potrai vedere in streaming da qualsiasi luogo il 73° Festival di Sanremo, senza alcuna restrizione geografica. Ecco come impostarla per avere accesso ovunque a Rai Play.

Per prima cosa installa la sua app – disponibile per tutti i sistemi operativi – sul dispositivo dal quale guarderai l’evento. Poi accedi con l’account registrato in fase di acquisto. Ti ricordiamo che in questi giorni puoi approfittare dello sconto del 59% su tutti gli abbonamenti.

Successivamente, una volta avviata NordVPN, dovrai entrare nella sezione server e selezionare un server italiano. In questo modo, cambiando la tua posizione virtuale, potrai accedere a Rai Play da qualsiasi Paese fuori dall’Italia senza alcun problema. Infatti, per la piattaforma la tua connessione sarà italiana anche se ti trovi da tutt’altra parte del mondo.

