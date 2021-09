SanDisk Extreme: SSD portatile da 500GB in offerta su Amazon (-14%)

Il disco portatile SanDisk Extreme SSD si trova in offerta su Amazon a 95,99€, nel taglio di memoria da 500GB. Lo sconto è del 14 e corrisponde a 16 euro di risparmio rispetto al prezzo solito.

Il disco esterno è in formato NVME ed è protetto da una scocca in plastica con un particolare rivestimento gommato, che ne garantisce la resistenza agli urti e l'impermeabilità secondo la certificazione IP55. Il design compatto del disco e il peso di soli 49,9g facilitano il trasporto e grazie all'ampio foro presente ad uno dei due angoli superiori è possibile agganciare la cinghia di zaini o tracolle, per avere il SanDisk Extreme SSD sempre a portata di mano.

Questo disco è ideale anche come archiviazione in tempo reale per fotocamere e videocamere che supportano la scrittura diretta su SSD. Questo modello del celebre brand raggiunge velocità pari a 1.050 mb/s in scrittura e fino a 1.000 mb/s in lettura, si collega al PC via USB-C.

Oggi il disco SanDisk Extreme SSD è disponibile in offerta su Amazon a 95,99€, con spedizione senza costi aggiuntivi e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.