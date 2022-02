San Valentino: 10 aforismi d’amore per stupire il partner su WhatApp

San Valentino è arrivato: hai voglia di sorprendere il partner con una frase d'amore su WhatsApp ma pensi che la creatività non sia il tuo forte? Allora sarebbe meglio affidarsi a “gente del mestiere”, non credi? In questo articolo ti proporremo 10 aforismi romantici fra i più celebri ed intensi, per un messaggio che certamente sarà in grado di lasciare il segno.

I migliori aforismi d’amore da mandare su WhatsApp a San Valentino

Prenditi tutto il tempo che ti serve e scegli il messaggio che, più degli altri, credi possa descrivere al meglio i tuoi sentimenti a San Valentino:

“Amami poco, ma amami a lungo.” (Robert Herrick)

“Ti amo per tutto ciò che sei, tutto ciò che sei stato, tutto ciò che devi ancora essere.” (Ernest Hemingway)

“Vorrei darti tutto quello che non hai mai avuto, e neppure così sapresti quanto è meraviglioso amarti.” (Frida Kahlo)

“La suprema felicità della vita è essere amati per quello che si è o, meglio, essere amati a dispetto di quello che si è.” (Victor Hugo)

“Amare non è guardarsi l’un l’altro, ma guardare insieme nella stessa direzione.” (Antoine de Saint-Exupery)

“Il mio cuore è troppo pieno di te per appartenere mai a qualcun altro; ti amo e ti amerò fino all’ultimo giorno della mia vita.” (Stendhal)

“Amare è sapere dire “ti amo” senza parlare.” (Victor Hugo)

“Ti amo non solo per quello che sei, ma per quello che sono io quando sto con te.” (Elizabeth Barrett Browning)

“Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai.” (Samuel Beckett)

“Tutto ciò che amo perde metà del suo piacere se tu non sei là a dividerlo con me.” (José Ortega y Gasset)

Con la speranza di aver dato dei validi suggerimenti per un messaggio d’effetto (e d’affetto) da condividere su WhatsApp, auguriamo a te ed alla tua dolce metà un felice e sereno San Valentino.