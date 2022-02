Auguri di buon San Valentino su WhatsApp: 10 frasi per il partner

Manca ormai pochissimo a San Valentino: fervono i preparativi per i regali e per le cene romantiche. In tutto questo, non sarebbe male rivolgere al partner un messaggio romantico su WhatsApp, vero? Non temere: le frasi che condivideremo di seguito potrebbero fare al caso tuo.

I migliori messaggi di auguri da scrivere su WhatsApp a San Valentino

Mettiti comodo e lasciati ispirare da questa selezione di 10 frasi d’amore da inviare con WhatsApp:

“Sei il sole dei miei giorni, la luna delle mie notti, le onde del mio oceano e l’amore della mia vita. Buon San Valentino.”

“La felicità è un bene raro e prezioso di cui mi hai fatto dono il giorno in cui per caso ci siamo incontrati. Buon San Valentino.”

“È quando sorridi che riscopro la bellezza di questo mondo, ed è quando mi guardi che ne capisco il senso. Buon San Valentino mia unica ragione di vita”.

“Un giorno all’anno non è abbastanza per dimostrarti quanto sei speciale. Buon San Valentino amore mio.”

“I tuoi occhi hanno illuminato il mio mondo, il tuo sorriso ha illuminato il mio cielo. Buon San Valentino tesoro.”

“Che sia San Valentino o no, vorrei passare questa giornata con te e con nessun altro. Ti amo.”

“Sei il mio ieri, il mio oggi e il mio domani! Auguri di buon San Valentino.”

“C’è stato un tempo in cui pensavo che non avrei mai avuto qualcuno con cui condividere questa festa. Poi, grazie a te, ho ricominciato a credere nell’amore. Buon San Valentino.”

“Ti mando un carico di baci, una tonnellata di abbracci e tutto l’amore di questo mondo. Buon San Valentino amore mio.”

“Se dovessi scegliere se respirare o amarti, userei il mio ultimo respiro per dirti che ti amo. Buon San Valentino.”

Speriamo di essere stati d'aiuto e ti auguriamo un sereno San Valentino in compagnia della tua dolce metà, anche su WhatsApp.