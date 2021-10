Samsung W22 5G: la versione extralusso di Galaxy Z Fold3 è ufficiale

Samsung W22 5G è il nuovo smartphone pieghevole che l'azienda sudcoreana ha appena ufficializzato in Cina. In buona sostanza, ci troviamo al cospetto di una versione lussuosa dell'apprezzato (e già di per sé costoso) Galaxy Z Fold3 che, invece, può essere acquistato anche nel mercato europeo.

Il nuovo Samsung W22 5G non è per tutti

Rispetto al Samsung Galaxy Fold3, non ci sono particolari differenze in merito alla scheda tecnica. Aumenta il quantitativo di RAM a disposizione dell'utente, ben 16 GB. Invece, per quanto riguarda lo storage interno, l'unico taglio di archiviazione è quello da 256 GB.

Enormi cambiamenti, invece, per quanto riguarda il design. Il Samsung W22 5G fa dell'eleganza il suo punto forte, con richiami dorati che accompagnano il pregiato metallo della scocca, restituendo all'utente la tipica percezione “premium” dei dispositivi di alta gamma.

Non passa inosservato il logo cangiante “Heart of the World”, così come il particolare orologio analogico mostrato sul display esterno: la società, fin da subito, ha voluto sottolineare l'attenzione ai dettagli come punto cardine del processo produttivo.

Samsung W22 5G può essere acquisto in Cina ad un prezzo di 16,999 yuan (vale a dire circa 2280 euro al cambio): si esclude, salvo sorprese, che questo smartphone pieghevole possa raggiungere i mercati occidentali, in cui il Galaxy Z Fold3 continua a regnare incontrastato.