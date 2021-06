Con l'uscita di LG dal business degli smartphone, l'azienda non avrà più i propri smartphone da offrire nelle sedi LG Best Shop. Pertanto, la società pare che stia pianificando di vendere iPhone di Apple per coloro che si recano negli negozi del marchio sudcoreano in territorio locale.

Samsung non vuole che Apple venda iPhone negli store LG

Apparentemente, l'azienda starebbe anche affrontando una certa resistenza da parte dei suoi colleghi Samsung. Secondo nuovi rapporti, l'OEM coreano è sconvolto da questo presunto accordo e afferma che una tale mossa violerebbe un accordo firmato dalla società con la rivale LG nel lontano 2018. Il documento afferma che solo gli smartphone prodotti da LG possono essere venduti nei negozi gestiti da LG e allo stesso modo solo gli smartphone Samsung possono essere venduto nei negozi Samsung. Questo documento mira a proteggere i negozi di piccole e medie dimensioni.

LG sta indicando una clausola nell'accordo nel quale si afferma che il tutto possa essere rinegoziato in caso di un cambiamento importante. Bene, l'uscita dell'azienda dal business della telefonia sembra essere un grande cambiamento. Anche l'associazione che ha avviato l'accordo mette in discussione la mossa di LG. Tuttavia, un funzionario concorda che dovrebbe seguire una rinegoziazione a causa delle circostanze attuali.

Samsung non è contenta del fatto che Apple venderà iPhone attraverso gli oltre 400 negozi LG in Corea. La società teme che questa mossa minacci il “buon flusso” delle sue vendite di smartphone 5G. Attualmente, Apple è il più grande fornitore di smartphone 5G a livello globale. Samsung è al quarto posto e sta crescendo rapidamente. Tuttavia, questa posizione può essere minacciato dall'arrivo dei nuovi telefoni 5G di Apple che dovrebbero arrivare a settembre (o ottobre).

Il piano originale include la vendita di iPhone, iPad e Apple Watch. Samsung sta esercitando pressioni su LG chiedendo indirettamente ai tre grandi provider coreani (tra cui LG U+) di richiedere che la compagnia venda anche gli smartphone Galaxy nelle sedi LG Best Shop. Naturalmente, questo accordo potrebbe incontrare qualche opposizione interna in quanto sottrarrebbe le vendite agli store monobrand di Samsung. Siamo curiosi di vedere come evolverà questa situazione.

