Samsung lancerà nuovi sensori per rivaleggiare meglio con Sony nel mercato delle fotocamere mobili; questo è quanto si evince in queste ore da un report emerso online.

Samsung investe nelle fotocamere per dispositivi mobili

Recentemente, il colosso sudcoreano ha aumentato la sua attenzione sulla sua divisione legata all'imaging aumentando gli investimenti nellla suddetta area. La società sta pianificando anche il lancio di nuovi sensori fotografici che le consentirebbero di competere meglio con la rivale per eccellenza nel mercato delle fotocamere, Sony.

Secondo un rapporto di SamMobile, System LSI, un'unità del marchio asiatico che produce i suoi sensori per fotocamere ISOCELL, sta pianificando di investire ingenti risorse al fine di migliorare le sue fotocamere e ampliare anche il suo portafoglio di prodotti. Per chi non lo sapesse, Samsung e Sony sono i leader di mercato per il mercato dei sensori di immagine, con il primo che detiene una quota di mercato del 29% mentre il secondo rappresenta una quota di mercato del 29%.

Mentre il gigante nipponico guida il settore al momento, il colosso tecnologico sudcoreano è riuscito ad aumentare la sua quota negli ultimi due anni. Inoltre, l'OEM di telefonia mobnile sta anche lavorando al lancio di nuovi e più potenti sensori per fotocamere così da competere al meglio con la rivale.

Sappiamo che vi sarà un nuovo chip da 50 megapixel e nel frattempo si dice che la società stia anche lavorando su un prossimo super-sensore da 200 megapixel.

In questo modo, Samsung dovrebbe anche colmare il divario di quota di mercato tra Sony arrivando ad ottenere una differenza di appena il 10% rispetto al marchio giapponese. Secondo quanto riferito, il nuovo ISOCELL da 200 MPX presenterà anche il binning 16 in 1 pixel e il supporto per la registrazione dei video in 8K. D'altra parte, alla società è stato anche suggerito di realizzare un sensore da 600 megapixel in futuro, anche se si dice che questo sia destinato alle auto a guida autonoma piuttosto che agli smartphone.

