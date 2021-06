Secondo quanto si apprende, Samsung svelerà un nuovo sensore ISOCELL, probabilmente più economico, il 10 prossimo giugno.

Samsung: cosa sappiamo del sensore in arrivo?

Il colosso tecnologico coreano presenterà un nuovo ISOCELL di fascia media il 10 giugno, secondo quanto riportato da un tweet della divisione ISOCELL. Il sensore della fotocamera è etichettato come un “ISOCELL per tutti” e si ritiene che sia meno performante dell'HM3 o del GN2 presenti in alcuni smartphone Samsung Galaxy di fascia alta e anche di altri brand.

[Invitation] #ISOCELL for Everyone. You deserve an awesome camera. Stay tuned. June 10th, 2021. pic.twitter.com/QFVKwtuy05 — Samsung ISOCELL (@samsungisocell) June 7, 2021

Il tweet afferma che i clienti meritano una fotocamera fantastica e gli appassionati dovrebbero rimanere sintonizzati il 10 giugno 2021 per conoscere le ultime novità sul lancio del nuovo prodotto. Sebbene si sappia poco del nuovo sensore di fascia media ISOCELL, probabilmente questo offrirà alcuni miglioramenti rispetto all'attuale unità da 48 MP presente negli attuali dispositivi Samsung midrange e entry-level. Potrebbe essere un'ottica da 50 MP leggermente migliorata che andrebbe a sostituire l'attuale versione da 48 Mpx. All'inizio di quest'anno, è stato riferito che Samsung avrebbe svelato gli ISOCELL GN1 e GN3 nell'H2 2021.

La divisione di Samsung produce fotocamere sia per telefoni proprietari e per altri produttori di smartphone. La suddetta area del brand offre vari sensori per diverse fotocamere, che spaziano da quelli premium a quelli di fascia media.

Il colosso tecnologico coreano non ha fatto ulteriori annunci sulle capacità del nuovo prodotto in arrivo, né sui dispositivi in cui lo inserirà. Gran parte dei rumor attorno a questo articolo rimangono, in questo momento, come sole speculazioni e indiscrezioni sul web. Tuttavia, come prevedibile, maggiori informazioni sul nuovo ISOCELL saranno disponibili il 10 giugno. Restate connessi con noi per essere sempre aggiornati in merito.

