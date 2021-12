Samsung vuole riorganizzare le sue divisioni interne

Samsung unisce le attività di telefonia mobile e di elettronica di consumo; sono stati annunciati due nuovi CEO a tal proposito, proprio in queste ore.

Cosa cambierà con l'unificazione delle divisioni di Samsung?

Samsung Electronics ha annunciato una riorganizzazione interna delle sue attività con diversi cambiamenti alla leadership. La società avrà due nuovi CEO che sovrintenderanno alle due divisioni: Device Solutions, che sarà relativa al business dei semiconduttori, e una nuova divisione SET che include dispositivi mobili, TV ed elettronica di consumo.

È il più grande cambiamento nella struttura di Samsung dal 2017, quando la società ha nominato tre leader per tre divisioni separate.

Jong-hee (JH) Han, il capo del settore Visual Display, è ora anche un co-CEO con responsabilità per la divisione SET. La compagnia gli attribuisce il merito di aver portato l'azienda alla prima posizione nelle vendite di TV in tutto il mondo per 15 anni consecutivi e afferma che “si prevede che rafforzerà le sinergie tra le diverse attività della divisione SET e contribuirà a guidare nuove attività e tecnologie“.

L'altro nuovo CEO è Kyehyun Kyung, precedentemente CEO di Samsung Electro-Mechanics. In passato ha anche lavorato al team di prodotto delle memorie flash di Samsung e al team di progettazione DRAM, e ora avrà il compito di guidare la divisione dei semiconduttori importanti e altamente redditizia dell'azienda.

L'OEM sudcoreano ha anche nominato i capi degli uffici nordamericani per entrambe le divisioni SET e DS, nonché un nuovo CFO, Hark Kyu Park. La riorganizzazione manageriale snellisce efficacemente la struttura organizzativa del gigante della tecnologia in due attività pensate per i prodotti e i componenti di consumo.