Samsung: le sue smart TV "The Frame" sono un successo

Samsung ha annunciato di essere riuscita a vendere oltre un milione di unità di “The Frame” in tutto il mondo nel corso dell'anno corrente. Questa è la prima volta che le sue vendite di TV lifestyle hanno superato il milione in meno di 12 mesi.

Samsung: la serie The Frame vende benissimo

Dal lancio della serie The Frame TV nel 2017, l'azienda sudcoreana ha venduto quasi due milioni di unità. La società ha affermato che c'è stata una forte domanda da parte del mercato europeo e nord-americano per i suoi televisori.

Sin dalla pandemia da COVID-19, la domanda di TV a grande schermo e premium è aumentata. Tenendo questo a mente, Samsung ha lanciato più opzioni per i suoi televisori lifestyle. Il televisore è disponibile in cinque varianti: 32 pollici, 55 pollici, 65 pollici, 75 pollici e 85 pollici. Nel 2020, l'azienda sudcoreana ha introdotto la tecnologia di visualizzazione QLED su The Frame e nel 2021 ha aggiunto la funzione 4K 120Hz.

Samsung consente inoltre agli utenti di modificare l'aspetto della TV in modo che corrisponda all'arredamento della casa degli utenti. Gli utenti possono scegliere tra una lunetta piatta (marrone, teak o bianca) e una lunetta smussata (bianca o rosso mattone). Possono anche montare il televisore a parete o installarlo su un supporto da studio in stile “galleria d'arte”. Samsung ha anche collaborato con i principali negozi d'arte, artisti e musei di tutto il mondo per offrire opere meravigliose tramite l'Art Store.

Simon Sung, Executive Vice President e Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business di Samsung Electronics, ha dichiarato: