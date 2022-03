Samsung troppo lento? Ecco la soluzione per velocizzare il device

La soluzione di Samsung per i telefoni Galaxy che hanno un rallentamento delle prestazioni nelle app di sistema e di terze parti risiede semplicemente in un particolare pulsante nerd.

Di fatto, il colosso sudcoreano ha ufficialmente risposto alla controversia sulla recente scoperta che i suoi telefoni limitano artificialmente le prestazioni di app e giochi. Per chi se lo fosse perso, si scopre che la funzione Games Optimization Service (GOS) sui dispositivi del marchio riduce le prestazioni di CPU e GPU in oltre 10.000 app e consente solo alle app di benchmark di utilizzare la piena potenza del dispositivo e ovviamente, la cosa non è andata bene ai clienti.

Samsung: cosa propone per ripristinare la piena potenza di un Galaxy phone?

E, come sospettavamo, Samsung afferma che il motivo per cui questo GOS opera è prevenire il surriscaldamento del dispositivo quando app o giochi vengono utilizzati per un lungo periodo di tempo (supponiamo che anche la durata della batteria sia un'altra valida ragione).

Ma il colosso sudcoreano ha una soluzione per questo, che implementerà nel prossimo futuro. La soluzione è essenzialmente un pulsante nerd che ti consentirà di forzare GOS (tramite l'app Game Booster precaricata sui dispositivi Galaxy) a dare la priorità alle prestazioni rispetto a tutto il resto. Una sorta di “Turbo Mode” come quella che vediamo nei PC da gaming.

Tuttavia, siamo un po' confusi su cosa intenda fare effettivamente la compagnia coreana. L'app Game Booster sui dispositivi Galaxy ha già un'opzione che vi consente di selezionare se il dispositivo deve dare la priorità alle prestazioni o alla durata della batteria o se deve trovare un equilibrio tra i due.

Inoltre, gli utenti dovranno selezionare manualmente l'opzione delle prestazioni per ogni app e gioco che non desiderano limitare dal proprio telefono o tablet, o sarà un'impostazione a livello genere che rimuoverà completamente le limitazioni per ogni cosa?

Riteniamo che in futuro otterremo maggiori dettagli e una volta che Samsung apporterà effettivamente le modifiche necessarie che consentiranno ai clienti di utilizzare i propri smartphone premium al massimo delle loro potenzialità. Per ora, vi invitiamo a leggere la dichiarazione che l'azienda ha offerto sulla questione in basso.

Voi cosa ne pensate?