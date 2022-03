Samsung sta rallentando il vostro smartphone Galaxy?

Vi siete mai domandato perché i giochi non funzionano abbastanza bene sul tuo nuovo e brillante Galaxy S22 nonostante abbia il miglior hardware sul mercato? Adesso scopriamo cosa si nasconde dietro alle cattive prestazioni dei SoC Exynos 2200/Snapdragon 8 Gen 1. Il vero colpevole è il GOS (Games Optimization Service) di Samsung che limita in modo aggressivo le prestazioni di CPU e GPU.

Samsung: perché i telefoni next-gen non sono così prestanti?

Diverse fonti, tra cui uno YouTuber sudcoreano chiamato Square Dream, hanno confermato ciò attraverso un piccolo trucco. Ha ribattezzato la popolare app di benchmarking “3D Mark” come “Genshin Impact” e ha scoperto che la semplice modifica del nome del pacchetto ha comportato un calo significativo dei punteggi.

Allo stesso modo, gli utenti del forum sudcoreano Clien hanno rinominato Geekbench e Genshin Impact e in alcuni casi hanno riscontrato un calo di quasi il 50% delle prestazioni a thread singolo. Le differenze variavano di generazione in generazione, con dispositivi più vecchi come il Galaxy S10 che mostravano solo un calo marginale delle prestazioni.

GOS si attiva ogni volta che viene eseguito un gioco e ha un lungo elenco di app che si qualificano come “videogames”, che è stato gentilmente pubblicato online dall'utente @GaryeonHan, che ha anche parlato a lungo del problema.

Prima di arrabbiarvi, state calmi; sembra che Samsung sembra essere a conoscenza del problema e sta cercando di risolverlo attivamente, almeno questo è ciò che dice un poster di Naver. A breve dovrebbe essere rilasciata una dichiarazione ufficiale, anche se non c'è molto che Samsung possa dire per la limitazione artificiale delle prestazioni del gioco senza una ragione concepibile.

Al contrario, sarà interessante vedere se rinominare i giochi in titoli benchmark popolari possa produrre guadagni tangibili in termini di prestazioni. Se questo è vero, è un caso chiaro in cui l'azienda costringe deliberatamente il suo hardware a funzionare a velocità superiori a quelle consigliate per avere risultati degni solo nei grafici delle prestazioni. Faremo le prove del caso e vi terremo aggiornati.