Samsung Exynos cala, ma cresce MediaTek

Samsung Exynos perde quote di mercato poiché i chip MediaTek continuano a dominare in tutto il mercato. Dopo aver battuto la rivale storica Qualcomm, sembra che la compagnia di Taiwan stia facendo altre “vittime” nel mondo dei SoC per device.

Apparentemente Samsung ha perso la sua quota di mercato nel mercato dei processori mobili; la sua serie di chipset Exynos è diventata sì popolare, ma non abbastanza, poiché MediaTek continua a dominare il mercato.

Samsung Exynos sta perdendo quote di mercato: come mai?

Secondo un rapporto di Counterpoint Research, i processori Exynos del colosso tecnologico sudcoreano sono scesi in quinta posizione, con una quota di mercato esigua di appena il 4%.

Questa notizia arriva mentre la società sta riorganizzando la sua strategia di portafoglio di smartphone per includere l'approvvigionamento da ODM cinesi interni e di terze parti. Nel frattempo, Qualcomm e MediaTek hanno conquistato grandi porzioni del mercato degli AP mobili (processori di applicazioni), con quest'ultimo brand che ha riscontrato un grande successo nella gamma di telefoni Samsung nel segmento di fascia media sia per i modelli con modem 4G che 5G.

Al momento, l'OEM di chip taiwanese guida il mercato con una quota globale del 34%. D'altra parte, Exynos ha ottenuto solo una quota globale del 4%. In passato, avevamo riferito che MediaTek sarebbe diventato il produttore di chip numero 1 negli Stati Uniti battendo Qualcomm localmente. Nel frattempo, la mela ha registrato un leggero calo dell'1% nel 2021 a causa del problema della carenza di chip, mentre Unisoc è riuscita a strappare un notevole 11% all'interno del panorama dei chipset per telefoni low-cost.

Infine, Huawei continua a sopportare l'impatto delle sanzioni statunitensi sulla sua catena di approvvigionamento, ma la sua quota di mercato proveniente dall'unità HiSilicon è scesa all'1% lo scorso anno.

Il declino degli Exynos nel settore può essere dovuto alla crescente popolarità del chipset MediaTek in ogni fascia di prezzo.